Доллары «под матрасом» больше не в моде: что скупают украинцы

Украинцы начали скупать безналичную иностранную валюту. В топе продаж по-прежнему доллары и евро. Только за прошедшую неделю, со 2 по 8 июня, количество таких операций увеличилось вдвое. О чем свидетельствует эта тенденция и в чем, по мнению экспертов, лучше сохранять свои сбережения?

Почему украинцы решили копить в безналичности?

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, говорить об окончательном переходе украинцев из сбережений в наличной иностранной валюте к безналичной пока слишком рано. Ведь статистика, об этом свидетельствующая, охватывает только первые дни месяца. К тому же в НБУ утверждают, что в расчете на месяц продажи безналичной валюты увеличились всего на 5%. Однако украинцы за последние несколько дней все же приобрели безналичные деньги больше, чем продали. Такая ситуация сложилась впервые за последние четыре месяца.

Между тем спрос на доллары и евро наличными достиг своего минимального значения за последние 6 недель. С начала месяца украинцы покупали не более 8 млн долл в эквиваленте за день. Между тем аналогичный показатель по безналичной валюте составил 16 млн. долл.

Стоит ли сейчас покупать доллары?

Эксперты финансовой группы ICU убеждены: экономить в долларах – сейчас не лучшая идея. Только с начала текущего года долларовые заначки украинцев потеряли до 3% в цене. Так что, чтобы получить от своих сбережений хоть какой-то доход, придется подождать, пока курс американской валюты повысится.

Кстати, аналитики сходятся во мнениях, что в ближайшее время доллар стремительно не будет дорожать. Даже финансовые эксперты, ранее прогнозировавшие повышение курса доллара до конца года до 45-46 грн, пересмотрели свое мнение. Теперь они больше склоняются к укреплению гривны, а вот доллар, по их мнению, в 2025-м не подскочит выше 43-43 грн.