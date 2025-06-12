Долари «під матрацом» більше не в моді: що скуповують українці

Українці почали мово скуповувати безготівкову іноземну валюту. У топі продажів, як і раніше, долари та євро. Лише за минулий тиждень, з 2 до 8 червня, кількість таких операцій збільшилась удвічі. Про що свідчить ця тенденція та у чому, на думку експертів, найкраще зберігати свої заощадження?

Чому україці вирішили заощаджувати у безготівці?

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, говорити про остаточний перехід українців із заощаджень у готівковій іноземній валюті до безготівкової поки надто рано. Адже статистика, що про це свідчить, охоплює лише перші дні місяця. До того ж у НБУ стверджують, що у розрахунку на місяць продажі безготівкової валюти збільшилися лише на 5%. Однак українці за останні кілька днів все ж придбали безготівки більше ніж продали. Така ситуація склалася вперше за останні 4 місяці.

Тим часом попит на долари та євро у готівці досяг свого мінімального значення за останні 6 тижнів. З початку місяця українці купували не більше 8 млн дол. у еквіваленті за день. Тим часом аналогічний показник по безготівковій валюті становив 16 млн дол.

Чи варто зараз купувати долари?

Експерти фінансової групи ICU переконані: заощаджувати у доларах – зараз не найкраща ідея. Лише з початку поточного року доларові «заначки» українців втратили до 3% у ціні. Тож щоб отримати від своїх заощаджень хоч якийсь дохід, доведеться почекати, поки курс американської валюти підвищиться.

Доречі, аналітики сходяться в думках, що найближчим часом долар стрімко не дорожчатиме. Навіть фінансові експерти, які раніше прогнозували підвищення курсу долара до кінця року до 45-46 грн, переглянули свою думку. Тепер вони більше схиляються до зміцнішання гривні, а от долар, на їх думку, у 2025-у не підскочить вище 43-43 грн.