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Народные верования: какие деревья возле дома не стоит рубить, чтобы не навлечь беду
Издавна наши предки верили, что растения во дворе, особенно возле дома, имеют значительную энергетическую силу. С этим связаны многочисленные народные приметы, которые предостерегают от срубания определенных деревьев и кустов, чтобы не навлечь на свой дом невзгоды. Рассмотрим три таких растения, к которым украинцы относились с особым уважением.
Осторожно с топором: калина, орех и яблоня – запрещены к рубке
Согласно народным поверьям, эти деревья и кусты имеют особую связь с благополучием и судьбой человека.
- Калина. Предки считали, что рубить калину, которая растет во дворе, строго запрещено, ведь это может навлечь на дом несчастье и беду. Даже разжигать костер из калиновых веток считалось плохой приметой – верили, что так можно «сжечь» собственную удачу и счастье. Разрешалось только выкорчевывать куст полностью, но никогда не рубить отдельные ветви.
- Орех. Ломать ореховые ветви также было под запретом. Верили, что орех – растение «мстительное», и такие действия могут привести к потере имущества или даже ухудшению здоровья. Считалось, что орех имеет собственную память и душу, поэтому не терпит увечий. Существовало также поверье, что в ореховом дереве могут поселиться духи (как добрые, так и злые), и срубка дерева могла оставить их без жилья, заставив вредить человеку. Рубка ореха якобы могла вызвать пожар на участке или болезнь того, кто это сделал.
- Яблоня. Наши предки говорили, что рубить яблони, особенно если в семье есть девушки, строго запрещено, ведь это могло привлечь к ним несчастливую судьбу. Яблоня считалась символом удачи, и ее уничтожение могло навлечь беду. Также существовало поверье, что плодородные (фруктовые) деревья не стоит рубить молодым людям, потому что это могло им навредить или даже привести к смерти. Поэтому для корчевания сада часто звали кого-то старшего, или из чужих, или из семьи из другого места.
Деревья не рубили на дрова в период с 1 марта по октябрь. Это объясняли тем, что в это время дерево «сочит» (дает сок), а сок считался аналогом крови для человека.