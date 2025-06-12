Народные верования: какие деревья возле дома не стоит рубить, чтобы не навлечь беду

Издавна наши предки верили, что растения во дворе, особенно возле дома, имеют значительную энергетическую силу. С этим связаны многочисленные народные приметы, которые предостерегают от срубания определенных деревьев и кустов, чтобы не навлечь на свой дом невзгоды. Рассмотрим три таких растения, к которым украинцы относились с особым уважением.

Осторожно с топором: калина, орех и яблоня – запрещены к рубке

Согласно народным поверьям, эти деревья и кусты имеют особую связь с благополучием и судьбой человека.

Калина. Предки считали, что рубить калину, которая растет во дворе, строго запрещено, ведь это может навлечь на дом несчастье и беду. Даже разжигать костер из калиновых веток считалось плохой приметой – верили, что так можно «сжечь» собственную удачу и счастье. Разрешалось только выкорчевывать куст полностью, но никогда не рубить отдельные ветви. Орех. Ломать ореховые ветви также было под запретом. Верили, что орех – растение «мстительное», и такие действия могут привести к потере имущества или даже ухудшению здоровья. Считалось, что орех имеет собственную память и душу, поэтому не терпит увечий. Существовало также поверье, что в ореховом дереве могут поселиться духи (как добрые, так и злые), и срубка дерева могла оставить их без жилья, заставив вредить человеку. Рубка ореха якобы могла вызвать пожар на участке или болезнь того, кто это сделал. Яблоня. Наши предки говорили, что рубить яблони, особенно если в семье есть девушки, строго запрещено, ведь это могло привлечь к ним несчастливую судьбу. Яблоня считалась символом удачи, и ее уничтожение могло навлечь беду. Также существовало поверье, что плодородные (фруктовые) деревья не стоит рубить молодым людям, потому что это могло им навредить или даже привести к смерти. Поэтому для корчевания сада часто звали кого-то старшего, или из чужих, или из семьи из другого места.

Деревья не рубили на дрова в период с 1 марта по октябрь. Это объясняли тем, что в это время дерево «сочит» (дает сок), а сок считался аналогом крови для человека.