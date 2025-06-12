В Украине вводят запрет на ряд автомобилей: кому запретили даже из гаража выезжать

В Днепре введены новые ограничения для водителей: городской совет принял решение о запрете движения транспортных средств с чрезмерным уровнем шума. Этот шаг обусловлен угрозами от российских ракетных атак и направлен на сохранение психологического и физического здоровья жителей города. Отныне полиция имеет законные основания для остановки и штрафования водителей таких автомобилей.

Тихие улицы Днепра: кого касаются новые ограничения и какая ответственность

Под запрет попадают автомобили, оборудованные шумными двигателями или выхлопными системами без глушителей, в частности те, что имеют так называемые «прямоточные» выхлопы. Это касается как легковых, так и грузовых транспортных средств.

Что означают новые правила:

Законные основания для остановки. Полицейские теперь имеют четкую юридическую основу для остановки автомобилей, которые создают чрезмерный шум.

Штраф. Водителей-нарушителей будут штрафовать в соответствии с действующим законодательством.

Призыв к гражданам. Горожан призывают сообщать о случаях нарушения по телефону 102.

Запрет будет действовать до завершения или официальной отмены военного положения в Украине.

Это решение является частью более широких мер, направленных на улучшение условий жизни во время войны. Власти стремятся минимизировать дополнительный стресс для населения, который может быть вызван громкими звуками, на фоне постоянной угрозы обстрелов.

Напомним, что наказание за нарушение правил дорожного движения становятся более строгими. Например, за последние два года 17 человек в Днепре получили штрафы по 17 тысяч гривен, из них 15 – за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения, а двое – в наркотическом. Трем из этих нарушителей было запрещено управлять транспортными средствами в течение года.