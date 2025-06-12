В Україні вводять заборону на ряд автомобілів: кому заборонили навіть з гаража виїжджати

У Дніпрі запроваджено нові обмеження для водіїв: міська рада ухвалила рішення про заборону руху транспортних засобів із надмірним рівнем шуму. Цей крок зумовлений загрозами від російських ракетних атак та спрямований на збереження психологічного та фізичного здоров’я мешканців міста. Відтепер поліція має законні підстави для зупинки та штрафування водіїв таких автомобілів.

Тихі вулиці Дніпра: кого стосуються нові обмеження та яка відповідальність

Під заборону потрапляють автомобілі, що обладнані шумними двигунами або вихлопними системами без глушників, зокрема ті, що мають так звані “прямоточні” вихлопи. Це стосується як легкових, так і вантажних транспортних засобів.

Що означають нові правила:

Законні підстави для зупинки. Поліцейські тепер мають чітку юридичну основу для зупинки автомобілів, які створюють надмірний шум.

Штраф. Водіїв-порушників штрафуватимуть відповідно до чинного законодавства.

Заклик до громадян. Містян закликають повідомляти про випадки порушення за телефоном 102.

Заборона діятиме до завершення або офіційного скасування воєнного стану в Україні.

Це рішення є частиною ширших заходів, спрямованих на покращення умов життя під час війни. Влада прагне мінімізувати додатковий стрес для населення, який може бути спричинений гучними звуками, на тлі постійної загрози обстрілів.

Нагадаємо, що покарання за порушення правил дорожнього руху стають суворішими. Наприклад, за останні два роки 17 осіб у Дніпрі отримали штрафи по 17 тисяч гривень, з них 15 — за керування самокатом у стані алкогольного сп’яніння, а двоє — у наркотичному. Трьом з цих порушників було заборонено керувати транспортними засобами протягом року.