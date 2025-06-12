В Украине резко изменилась стоимость яиц: сколько придется заплатить за десяток

В Украине в последние несколько недель начали стремительно снижаться цены на куриные яйца. При этом по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот популярный продукт подорожал почти на 86%. Как изменилась стоимость яиц и по какой цене их можно приобрести в популярных супермаркетах?

На сколько подешевели куриные яйца?

Как сообщили в Госстате, с мая по июнь стоимость яиц упала на 8,7%. В гривневом эквиваленте цена снизилась на 0,51 грн. за штуку. Соответственно, десяток яиц с середины мая по 11 июня подешевел на 5,1 грн. речь о небрендированных яйцах, которые продают поштучно.

Какие цены на яйца в супермаркетах?

На 11 июня цены на нефасованные яйца в крупнейших супермаркетах Украины колебались от 4,35 до 5,7 грн за штуку. В частности:

в Novus – 4,35 грн/шт;

в Ашан – 4,5 грн/шт;

в ЭКОмаркет – 4,49 грн/шт;

в МегаМаркете – 5,7 грн/шт.

Учитывая такие цены, за десять яиц в популярных украинских супермаркетах придется заплатить от 43,5 до 57 грн. Заметим, что это почти вдвое дороже прошлогоднего. Ведь в мае 2024 года, по данным Госстата, куриные яйца в супермаркетах и ​​рынках стоили в среднем на 86% дороже.

Почему дешевеют яйца?

Эксперты рынка утверждают, что снижение стоимости яиц спровоцировало стремительное потепление, которое наступило за последние несколько недель. Повышение среднесуточной температуры уменьшило расходы хозяйств на обогрев курятников. Это одна из самых существенных причин, по которой себестоимость яиц снизилась.

Кстати, учитывая динамику потепления, можно ожидать, что в июле цены на яйца упадут еще ниже. Так что делать большие запасы этого популярного продукта пока не имеет ни малейшего смысла. Очередного же подорожания куриных яиц следует ожидать ближе к осени, когда на улице снова станет холоднее и фермерам придется дополнительно отапливать курятники.