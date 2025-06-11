Мобилизация по-новому: ТЦК переходят на этические стандарты общения с мужчинами

В ответ на общественное недовольство отдельными методами мобилизации, Министерство обороны Украины внедряет новые стандарты поведения для работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Главный акцент теперь делается на вежливом и этическом общении с военнообязанными, вместо использования принудительных действий и провоцирования конфликтных ситуаций.

«Учебник» для ТЦК: как меняется взаимодействие с гражданами

Как сообщают «ЭН», для руководителей ТЦК разработан специальный «учебник» – пособие, содержащее подробные инструкции о правилах поведения и коммуникации с гражданами во время мобилизационных мероприятий. Этот документ имеет целью научить работников ТЦК эффективному и уважительному общению, что, как ожидается, будет способствовать уменьшению количества конфликтов и негативных ситуаций.

По словам представителя Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, Министерство обороны надеется, что внедрение этих новых стандартов поможет уменьшить количество негативных сообщений о деятельности ТЦК и улучшить отношение граждан к процессу мобилизации. Мониторинг показывает, что количество негативных упоминаний о ТЦК и СП не превышает 1% от общего количества мобилизованных за последние полгода.

Ключевые аспекты новых правил:

Вежливое общение. Работники ТЦК должны отдавать предпочтение этическим нормам взаимодействия.

Отказ от принуждения. Акцент смещается на разъяснительную работу и уважительное отношение.

Борьба с дезинформацией. Представители Сухопутных войск обращают внимание, что в социальных сетях часто распространяются старые или сфабрикованные видео, что создает ложное представление о ситуации и подрывает доверие.

В общем, новые правила поведения работников ТЦК направлены на значительное улучшение взаимодействия с гражданами и повышение эффективности мобилизационных мероприятий в условиях военного положения. Это должно способствовать более гармоничному и прозрачному процессу выполнения конституционного долга.