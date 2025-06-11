Мобілізація по-новому: ТЦК переходять на етичні стандарти спілкування з чоловіками

У відповідь на суспільне невдоволення окремими методами мобілізації, Міністерство оборони України впроваджує нові стандарти поведінки для працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Головний акцент тепер робиться на ввічливому та етичному спілкуванні з військовозобов’язаними, замість використання примусових дій та провокування конфліктних ситуацій.

“Учебник” для ТЦК: як змінюється взаємодія з громадянами

Як повідомляють “ЕН”, для керівників ТЦК розроблено спеціальний “учебник” – посібник, що містить детальні інструкції щодо правил поведінки та комунікації з громадянами під час мобілізаційних заходів. Цей документ має на меті навчити працівників ТЦК ефективному та поважному спілкуванню, що, як очікується, сприятиме зменшенню кількості конфліктів та негативних ситуацій.

За словами речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, Міністерство оборони сподівається, що впровадження цих нових стандартів допоможе зменшити кількість негативних повідомлень про діяльність ТЦК та покращити ставлення громадян до процесу мобілізації. Моніторинг показує, що кількість негативних згадок про ТЦК та СП не перевищує 1% від загальної кількості мобілізованих за останні півроку.

Ключові аспекти нових правил:

Ввічливе спілкування. Працівники ТЦК мають надавати перевагу етичним нормам взаємодії.

Відмова від примусу. Акцент зміщується на роз’яснювальну роботу та поважне ставлення.

Боротьба з дезінформацією. Представники Сухопутних військ звертають увагу, що у соціальних мережах часто поширюються старі або сфабриковані відео, що створює хибне уявлення про ситуацію та підриває довіру.

Загалом, нові правила поведінки працівників ТЦК спрямовані на значне покращення взаємодії з громадянами та підвищення ефективності мобілізаційних заходів в умовах воєнного стану. Це має сприяти більш гармонійному та прозорому процесу виконання конституційного обов’язку.