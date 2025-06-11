Украинские пенсионеры могут получить свои выплаты авансом: кому начислят сразу 6 пенсий

Согласно действующему законодательству украинские пенсионеры, переезжающие на постоянное место жительства за границу, имеют право на выплату пенсии авансом. В момент снятия с учета по текущему месту регистрации им должны начислить пенсию на полгода вперед. Но для этого нужно лично обратиться в филиал ПФУ и предоставить ряд подтверждающих документов.

Как получить пенсию сразу за 6 месяцев?

Чтобы пенсионеру насчитали полугодовую пенсию авансом, он должен обратиться в территориальное управление пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Причем сделать это нужно в преддверии выезда и снятия с места текущей регистрации.

Помимо заявления установленного образца, необходимо предоставить следующие документы:

паспорт с записью о выезде за границу на постоянное местожительство / паспортный документ иностранца / документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации по текущему месту жительства на территории Украины.

В таком случае 6 пенсий авансом начислят начиная со следующего месяца с момента снятия с учета по месту жительства. Эта выплата считается своего рода помощью пожилым украинцам, решившим перебраться за границу и выплачивается органами ПФУ на текущий банковский счет пенсионера.

Какую пенсию получают украинские пенсионеры?

По данным на апрель текущего года, пенсионеры в Украине получали среднюю пенсию в размере 6085,7 грн. Эта сумма считается критически малой, ведь прожиточный минимум для человека пенсионного возраста по состоянию на февраль составил 6685 грн. Это минимальная возможная стоимость всех необходимых пенсионеру товаров и услуг, часть из которых из-за низкой пенсии большинство стариков не может себе позволить.

Как-то прожить на копеечную пенсию украинцам преклонных лет помогают лишь дополнительные выплаты. Речь идет о различных доплатах, например доплата за возраст. Ее начинают начислять с 70 лет на сумму 300 грн в месяц. С возрастом эта доплата увеличивается до 579 грн – после достижения пенсионером 80 лет.