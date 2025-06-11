Українські пенсіонери можуть отримати свої виплати авансом: кому нарахують одразу 6 пенсій

Згідно з чинним законодавством українські пенсіонери, що переїздять на постійне місце проживання за кордон мають право на виплату пенсії авансом. У момент зняття з обліку за поточним місцем реєстрації їм повинні нарахувати пенсію на півроку вперед. Але для цього потрібно особисто звернутися до філії ПФУ та надати низку підтверджуючих документів.

Як отримати пенсію одразу за 6 місяців?

Щоб пенсіонеру нарахували піврічну пенсію авансом, він повинен звернутися до територіального управління пенсійного фонду із відповідною заявою. Причому зробити це потрібно напередодні виїзду та зняття з місця поточної реєстрації.

Крім заяви встановленого зразка, необхідно надати наступні документи:

паспорт із записом про виїзд за кордон на постійне місце проживання / паспортний документ іноземця / документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації за поточним місцем проживання на території України.

У такому випадку 6 пенсій авансом нарахують починаючи із наступного місяця з моменту зняття з обліку за місцем проживання. Ця виплата вважається свого роду допомогою українцям похилого віку, що вирішили перебратися за кордон і виплачується органами ПФУ на поточний банківський рахунок пенсіонера.

Яку пенсію отримують українські пенсіонери?

За даними на квітень поточного року пенсіонери в Україні отримували середню пенсію в розмірі 6085,7 грн. Ця сума вважається критично малою, адже прожитковий мінімум для людини пенсійного віку станом на лютий становив 6685 грн. Це мінімальна можлива вартість всіх необхідних пенсіонеру товарів та послуг, частину з яких через низьку пенсію більшість стареньких не може собі дозволити.

Якось прожити на копійчану пенсію українцям похилого віку допомагають лише додаткові виплати. Мова про різноманітні доплати, наприклад доплата за вік. Її починають нараховувати із 70 років у сумі 300 грн на місяць. З віком ця доплата збільшується до 579 грн – після досягнення пенсіонером 80 років.