Новые правила для счетчиков: как забывчивость может «накрутить» платежки украинцам

В Украине приближается очередной «сюрприз» в платежках за коммунальные услуги для владельцев индивидуальных счетчиков. Если вовремя не пройти обязательную поверку приборов учета тепла и горячей воды, начисления будут осуществляться по завышенным средним объемам потребления. Это может существенно увеличить суммы в ваших счетах, особенно в отопительный сезон.

Поверка счетчиков: почему это важно и как избежать переплат

Киевтеплоэнерго предупреждает, что несвоевременная поверка приравнивает показания счетчика к недействительным. В таком случае начисления начинают проводиться по средневзвешенному потреблению, что часто значительно выше фактических показателей.

Что нужно знать о поверке:

Цель поверки. Это официальная процедура проверки точности приборов учета, предусмотренная Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности». Ее цель – обеспечить корректный учет потребленных ресурсов. Неправильно работающий счетчик может привести как к переплатам, так и к неправомерной выгоде, что будет иметь свои последствия.

Сроки. Для квартирных счетчиков поверка обычно проводится раз в 4 года. Узнать срок последней поверки можно в паспорте прибора или в свидетельстве, выданном после предыдущей процедуры.

Кто платит. В отличие от домовых счетчиков, которые обслуживаются за счет абонентской платы, квартирные приборы учета поверяются за счет самих потребителей.

Как заказать. Процедуру следует заказывать в лицензированной компании. Перечень таких компаний доступен на сайте Министерства экономики Украины.

Куда подавать документы. После поверки вам выдадут соответствующее свидетельство, которое необходимо передать поставщику коммунальных услуг. Это можно сделать через сайты, например, «Киевтеплоэнерго» или «Центра коммунального сервиса», или лично.

Когда лучше проводить поверку?

Межотапливающий сезон является лучшим временем для поверки счетчиков тепла и горячей воды. Это позволит избежать влияния на текущие начисления. Если же поверка не будет проведена в установленный срок, начисления автоматически будут осуществляться по средним объемам потребления. Например, вместо фактически потребленных 1-1,5 Гкал тепла, вам могут начислить 2-2,5 Гкал по средним показателям дома или района, что существенно увеличит ваши платежки, особенно в холодное время года.

Контролируйте сроки поверки, заказывайте ее заранее и вовремя передавайте документы в обслуживающую организацию, чтобы избежать неприятных сюрпризов в счетах.