В Україні більше не курсуватиме потяг популярного сполучення: чому його вирішили скасувати

«Укрзалізниця» зняла з маршруту потяг №267/268 сполученням Київ – Вінниця. У черні він курсувати не буде, тож українцям доведеться діставатися до місця призначення за допомогою інших потягів або з пересадками. Перевізник пояснив, чому популярний потяг було вирішено зняти з маршруту.

Чому скасували потяг Київ – Вінниця?

Як зазначили в «Укрзалізниці», потяг №267/268 зі столиці до обласного центру Вінницької області із самого початку був запущений як тимчасовий. Анонсуючи його вихід на маршрут, перевізник одразу зауважив – потяг вийде на маршрут лише 1 та 8 травня.

Загалом додаткові потяги «Укрзалізниця» запускає лише за нагальної потреби, зокрема під час пікових періодів, коли кількість поїздок стрімко збільшується. Це трапляється:

на свята;

на канікулах;

під-час сезону відпусток.

Потяг №267/268 сполученням Київ – Вінниця запустили через пікове навантаження на цей напрямок та нестачу наявних потягів для забезпечення потреб пасажирів. Потяг курсував у складі купейних вагонів із сидячими місцями.

Який потяг на популярний напрямок запустила «Укрзалізниця»?

В той час, як потяг Київ- Вінниця відмінили, на маршрут вийшов інший потяг із популярним сполученням. Він ходитиме між Києвом та відомим туристичним центром Ясіня.

Рух потяга відбуватиметься за таким розкладом:

вирушатиме з Києва – 23 та 25 червня о 23:00;

прибуватиме до Ясіні – наступного дня о 14:17;

вирушатиме з Ясіні – 24 і 26 червня о 18:05;

прибуватиме до Києва – наступного дня о 09:18.

По дорозі потяг проходитиме кілька станції, де пасажири зможуть на нього підсісти. Зокрема він зупинятиметься у Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові (Буковель) та Ворохті.

Додатковий потяг №203/204 Київ – Ясіня призначили через популярність Карпатського напрямку у літній період. Адже чимало українців влітку обирає саме відпочинок у горах, особливо зараз – у період війни, коли морський відпочинок став украй ризикованим.