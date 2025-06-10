В Україні більше не курсуватиме потяг популярного сполучення: чому його вирішили скасувати
В «Укрзалізниці» розповіли, у яке місто українцям тепер буде складніше дістатися, а на який напрямок навпаки збільшили кількість місць.
«Укрзалізниця» зняла з маршруту потяг №267/268 сполученням Київ – Вінниця. У черні він курсувати не буде, тож українцям доведеться діставатися до місця призначення за допомогою інших потягів або з пересадками. Перевізник пояснив, чому популярний потяг було вирішено зняти з маршруту.
Чому скасували потяг Київ – Вінниця?
Як зазначили в «Укрзалізниці», потяг №267/268 зі столиці до обласного центру Вінницької області із самого початку був запущений як тимчасовий. Анонсуючи його вихід на маршрут, перевізник одразу зауважив – потяг вийде на маршрут лише 1 та 8 травня.
Загалом додаткові потяги «Укрзалізниця» запускає лише за нагальної потреби, зокрема під час пікових періодів, коли кількість поїздок стрімко збільшується. Це трапляється:
- на свята;
- на канікулах;
- під-час сезону відпусток.
Потяг №267/268 сполученням Київ – Вінниця запустили через пікове навантаження на цей напрямок та нестачу наявних потягів для забезпечення потреб пасажирів. Потяг курсував у складі купейних вагонів із сидячими місцями.
Який потяг на популярний напрямок запустила «Укрзалізниця»?
В той час, як потяг Київ- Вінниця відмінили, на маршрут вийшов інший потяг із популярним сполученням. Він ходитиме між Києвом та відомим туристичним центром Ясіня.
Рух потяга відбуватиметься за таким розкладом:
- вирушатиме з Києва – 23 та 25 червня о 23:00;
- прибуватиме до Ясіні – наступного дня о 14:17;
- вирушатиме з Ясіні – 24 і 26 червня о 18:05;
- прибуватиме до Києва – наступного дня о 09:18.
По дорозі потяг проходитиме кілька станції, де пасажири зможуть на нього підсісти. Зокрема він зупинятиметься у Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові (Буковель) та Ворохті.
Додатковий потяг №203/204 Київ – Ясіня призначили через популярність Карпатського напрямку у літній період. Адже чимало українців влітку обирає саме відпочинок у горах, особливо зараз – у період війни, коли морський відпочинок став украй ризикованим.