В Украине больше не будет курсировать поезд популярного сообщения: почему его решили отменить
В «Укрзализныце» рассказали, в какой город украинцам теперь будет сложнее добраться, а на какое направление, наоборот, увеличили количество мест.
«Укрзализныця» сняла с маршрута поезд №267/268 сообщением Киев – Винница. В июне он курсировать не будет, поэтому украинцам придется добираться до места назначения с помощью других поездов или с пересадками. Перевозчик объяснил, почему популярный поезд было решено снять с маршрута.
Почему отменили поезд Киев – Винница?
Как отметили в «Укрзализныце», поезд №267/268 из столицы в областной центр Винницкой области изначально был запущен как временный. Анонсируя его выход на маршрут, перевозчик сразу заметил – поезд выйдет на маршрут только 1 и 8 мая.
В целом дополнительные поезда «Укрзализныця» запускает только при необходимости, в частности, во время пиковых периодов, когда количество поездок стремительно увеличивается. Это случается:
- на праздники;
- на каникулах;
- во время сезона отпусков.
Поезд №267/268 сообщением Киев – Винница запустили из-за пиковой нагрузки на это направление и нехватки имеющихся поездов для обеспечения потребностей пассажиров. Поезд курсировал в составе купейных вагонов с сидячими местами.
Какой поезд на популярное направление запустила «Укрзализныця»?
В то время как поезд Киев-Винница отменили, на маршрут вышел другой поезд с популярным сообщением. Он будет ходить между Киевом и туристическим центром Ясиня.
Движение поезда будет происходить по следующему расписанию:
- отправка из Киева – 23 и 25 июня в 23:00;
- прибытие в Ясиню – на следующий день в 14:17;
- отправка из Ясини – 24 и 26 июня в 18:05;
- прибытие в Киев – на следующий день в 09:18.
По дороге поезд будет проходить несколько станций, где пассажиры смогут на него подсесть. В частности, он будет останавливаться во Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове (Буковель) и Ворохте.
Дополнительный поезд №203/204 Киев – Ясиня назначили из-за популярности Карпатского направления в летний период. Ведь многие украинцы выбирают именно отдых в горах, особенно сейчас – в период войны, когда морской отдых стал крайне рискованным.