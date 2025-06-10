В Украине больше не будет курсировать поезд популярного сообщения: почему его решили отменить

«Укрзализныця» сняла с маршрута поезд №267/268 сообщением Киев – Винница. В июне он курсировать не будет, поэтому украинцам придется добираться до места назначения с помощью других поездов или с пересадками. Перевозчик объяснил, почему популярный поезд было решено снять с маршрута.

Почему отменили поезд Киев – Винница?

Как отметили в «Укрзализныце», поезд №267/268 из столицы в областной центр Винницкой области изначально был запущен как временный. Анонсируя его выход на маршрут, перевозчик сразу заметил – поезд выйдет на маршрут только 1 и 8 мая.

В целом дополнительные поезда «Укрзализныця» запускает только при необходимости, в частности, во время пиковых периодов, когда количество поездок стремительно увеличивается. Это случается:

на праздники;

на каникулах;

во время сезона отпусков.

Поезд №267/268 сообщением Киев – Винница запустили из-за пиковой нагрузки на это направление и нехватки имеющихся поездов для обеспечения потребностей пассажиров. Поезд курсировал в составе купейных вагонов с сидячими местами.

Какой поезд на популярное направление запустила «Укрзализныця»?

В то время как поезд Киев-Винница отменили, на маршрут вышел другой поезд с популярным сообщением. Он будет ходить между Киевом и туристическим центром Ясиня.

Движение поезда будет происходить по следующему расписанию:

отправка из Киева – 23 и 25 июня в 23:00;

прибытие в Ясиню – на следующий день в 14:17;

отправка из Ясини – 24 и 26 июня в 18:05;

прибытие в Киев – на следующий день в 09:18.

По дороге поезд будет проходить несколько станций, где пассажиры смогут на него подсесть. В частности, он будет останавливаться во Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове (Буковель) и Ворохте.

Дополнительный поезд №203/204 Киев – Ясиня назначили из-за популярности Карпатского направления в летний период. Ведь многие украинцы выбирают именно отдых в горах, особенно сейчас – в период войны, когда морской отдых стал крайне рискованным.