Нові правила для лічильників: як забудькуватість може “накрутити” платіжки українцям

В Україні наближається черговий “сюрприз” у платіжках за комунальні послуги для власників індивідуальних лічильників. Якщо вчасно не пройти обов’язкову повірку приладів обліку тепла та гарячої води, нарахування здійснюватимуться за завищеними середніми обсягами споживання. Це може суттєво збільшити суми у ваших рахунках, особливо в опалювальний сезон.

Повірка лічильників: чому це важливо та як уникнути переплат

Київтеплоенерго попереджає, що несвоєчасна повірка прирівнює показання лічильника до недійсних. У такому разі нарахування починають проводитися за середньозваженим споживанням, що часто є значно вищим за фактичні показники.

Що треба знати про повірку:

Мета повірки. Це офіційна процедура перевірки точності приладів обліку, передбачена Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. Її мета – забезпечити коректний облік спожитих ресурсів. Неправильно працюючий лічильник може призвести як до переплат, так і до неправомірної вигоди, що матиме свої наслідки.

Терміни. Для квартирних лічильників повірка зазвичай проводиться раз на 4 роки. Дізнатися термін останньої повірки можна у паспорті приладу або у свідоцтві, виданому після попередньої процедури.

Хто платить. На відміну від будинкових лічильників, які обслуговуються коштом абонентської плати, квартирні прилади обліку повіряються за рахунок самих споживачів.

Як замовити. Процедуру слід замовляти у ліцензованій компанії. Перелік таких компаній доступний на сайті Міністерства економіки України.

Куди подавати документи. Після повірки вам видадуть відповідне свідоцтво, яке необхідно передати надавачу комунальних послуг. Це можна зробити через сайти, наприклад, “Київтеплоенерго” чи “Центру комунального сервісу”, або особисто.

Коли краще проводити повірку?

Міжопалювальний сезон є найкращим часом для повірки лічильників тепла та гарячої води. Це дозволить уникнути впливу на поточні нарахування. Якщо ж повірку не буде проведено у встановлений термін, нарахування автоматично здійснюватимуться за середніми обсягами споживання. Наприклад, замість фактично спожитих 1-1,5 Гкал тепла, вам можуть нарахувати 2-2,5 Гкал за середніми показниками будинку чи району, що суттєво збільшить ваші платіжки, особливо в холодну пору року.

Контролюйте терміни повірки, замовляйте її заздалегідь та вчасно передавайте документи до обслуговуючої організації, щоб уникнути неприємних сюрпризів у рахунках.