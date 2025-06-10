Куда делись воробьи? Орнитолог объяснила исчезновение птиц из городов Украины

В последнее время киевляне и львовяне замечают значительное сокращение популяции воробьев на улицах. Если в начале 1990-х эти птицы были повсеместно, то сейчас их встретить гораздо сложнее. Орнитолог Анна Кузьо объяснила причины этого феномена, отметив, что исчезновение воробьев домашних свидетельствует о серьезных изменениях в окружающей среде.

Почему чириканье стихает: главные причины исчезновения воробьев и как им помочь

Уменьшение численности воробьев в городах Украины связано с комплексом факторов, влияющих на их жизнь. Хотя системных исследований в Украине не проводилось, опыт европейских стран, где воробьи также исчезали, дает основания для гипотез.

Основные причины сокращения популяции:

Нехватка пищи. Для взрослых птиц. Уменьшение доступного зерна (из-за сокращения животноводства в деревнях и упаковки мусора в городах). Мелким воробьям трудно доставать пищу из пакетов, в отличие от больших голубей. Для птенцов катастрофическое сокращение насекомых из-за массового использования пестицидов в сельском хозяйстве. Без насекомых воробьи не могут выкармливать потомство.

Недостаток мест для гнездования. Срубка старых дуплистых деревьев, уборка плотных кустов и веток в парках и скверах.

Давление хищников. Увеличение количества котов, вороновых птиц и малых ястребов в городах.

Стрессовые факторы. Орнитолог также считает, что на репродукцию влияют уличное освещение и взрывы. Британские ученые выдвигают гипотезу о негативном влиянии электромагнитного излучения.

Помощь воробьям: простые шаги

Оставляйте участки с кустами и хворостом, где птицы смогут гнездиться. Способствуйте органическому земледелию, чтобы увеличить количество насекомых – основного корма для птенцов. Хотя это и сложнее для городов, любые усилия по рассыпанной еде (если это не противоречит санитарным нормам) могут быть полезными.

Не стоит забирать птенцов воробьев домой. Выкормить их чрезвычайно сложно, а выращенные в неволе птицы теряют инстинкты выживания и, скорее всего, погибнут в естественной среде. Даже «байка» о запахе, из-за которого родители отказываются от птенцов, не соответствует действительности. Главная угроза от вмешательства человека – привлечение хищников к гнезду.

Вместо этого, следует сосредоточиться на системных мероприятиях: создании благоприятных условий для их жизни в наших населенных пунктах. Ведь воробьи, несмотря на потребление зерна, приносят значительную пользу, поедая нВ последнее время киевляне и львовяне замечают значительное сокращение популяции воробьев на улицах. Если в начале 1990-х эти птицы были повсеместно, то сейчас их встретить гораздо сложнее. Орнитолог Анна Кузьо объяснила причины этого феномена, отметив, что исчезновение воробьев домашних свидетельствует о серьезных изменениях в окружающей среде.секомых-вредителей и семена сорняков.