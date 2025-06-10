Де поділися горобці? Орнітолог пояснила зникнення птахів з міст України

Останнім часом кияни та львів’яни помічають значне скорочення популяції горобців на вулицях. Якщо на початку 1990-х ці птахи були повсюди, то зараз їх зустріти набагато складніше. Орнітолог Ганна Кузьо пояснила причини цього феномену, наголосивши, що зникнення горобців хатніх свідчить про серйозні зміни в навколишньому середовищі.

Чому цвірінькання стихає: головні причини зникнення горобців та як їм допомогти

Зменшення чисельності горобців у містах України пов’язане з комплексом факторів, що впливають на їхнє життя. Хоча системних досліджень в Україні не проводилося, досвід європейських країн, де горобці також зникали, дає підстави для гіпотез.

Основні причини скорочення популяції:

Брак їжі. Для дорослих птахів. Зменшення доступного зерна (через скорочення тваринництва в селах та упаковку сміття в містах). Дрібним горобцям важко діставати їжу з пакетів, на відміну від більших голубів. Для пташенят катастрофічне скорочення комах через масове використання пестицидів у сільському господарстві. Без комах горобці не можуть вигодовувати потомство.

Нестача місць для гніздування. Зрубування старих дуплистих дерев, прибирання щільних кущів та гілок у парках і скверах.

Тиск хижаків. Збільшення кількості котів, воронових птахів та малих яструбів у містах.

Стресові фактори. Орнітолог також вважає, що на репродукцію впливають вуличне освітлення та вибухи. Британські вчені висувають гіпотезу про негативний вплив електромагнітного випромінювання.

Допомога горобцям: прості кроки

Залишайте ділянки з кущами та хмизом, де птахи зможуть гніздитися. Сприяйте органічному землеробству, щоб збільшити кількість комах – основного корму для пташенят. Хоча це й складніше для міст, будь-які зусилля щодо розсипаної їжі (якщо це не суперечить санітарним нормам) можуть бути корисними.

Не варто забирати пташенят горобців додому. Вигодувати їх надзвичайно складно, а вирощені в неволі птахи втрачають інстинкти виживання і, швидше за все, загинуть у природному середовищі. Навіть “байка” про запах, через який батьки відмовляються від пташенят, не відповідає дійсності. Головна загроза від втручання людини – приваблення хижаків до гнізда.

Натомість, слід зосередитися на системних заходах: створенні сприятливих умов для їхнього життя у наших населених пунктах. Адже горобці, попри споживання зерна, приносять значну користь, поїдаючи комах-шкідників та насіння бур’янів.