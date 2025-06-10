На пенсию в 55 лет: для кого из украинцев это может стать реальностью

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию гораздо раньше своих сверстников. В частности, уже с 55 лет перейти на содержание государства имеют право граждане, работавшие в опасных условиях. Но для этого на такой опасной работе нужно отработать минимум 10 лет, а еще иметь от 25 лет страхового стажа.

Какие условия выхода на пенсию в 55 лет?

Несмотря на то, что в Украине пенсионный возраст на сегодня составляет 60 лет, работники опасных производств могут выйти на заслуженный отдых в 55 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, отмечая, однако, что стать пенсионером в 55 можно лыже при определенных условиях:

наличии не менее 10 лет стажа в тяжелых или вредных для здоровья условиях;

25 или более лет страхового стажа;

достижении возраста 55 лет.

При этом под работой в тяжелых условиях подразумевается работа на полный рабочий день и при постоянном воздействии вредных факторов. Речь идет о таких производствах, как металлургическое, химическое, работа на шахте и т.д. Полный перечень производств, дающих право на льготную пенсию, приведен в Списке №2.

Какие документы необходимы для получения льготной пенсии?

Чтобы подтвердить свое право на досрочную пенсию, не достаточно просто показать в Пенсионном фонде трудовую книжку с соответствующими записями. Следует предоставить специальную уточняющую справку с места работы, в которой должны быть указаны следующие данные:

периоды работы, которые должны быть отнесены к специальному стажу;

профессия или занимаемая должность;

характер выполняемой работы;

уточнение по типу производства со ссылкой на Список №2;

перечень документов, послуживших основанием для выдачи справки.

Только при наличии такой справки Пенсионный фонд засчитает льготный стаж и «позволит» выйти на пенсию в 55 лет. Ведь в трудовой книжке всех необходимых для этого данных просто нет.