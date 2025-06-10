На пенсію у 55 років: для кого з українців це може стати реальністю

Деякі українці можуть вийти на пенсію значно раніше своїх однолітків. Зокрема вже з 55 років перейти на утримання держави мають право громадяни, що працювали в небезпечних умовах. Але для цього на такій небезпечній роботі потрібно відпрацювати принамні 10 років, а ще мати від 25 років страхового стажу.

Які умови виходу на пенсію у 55 років?

Попри те, що в Україні пенсійний вік станом на сьогодні становить 60 років, працівники небезпечних виробництв можуть вийти на заслужений відпочинок у 55 років. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, зауважуючи однак, що стати пенсіонером у 55 можна лиже за певних умов:

наявності принаймні 10 років стажу у важких чи шкідливих для здоров’я умовах;

25 чи більше років страхового стажу;

досягнення віку 55 років.

При цьому під «роботою у важких умовах» мається на увазі робота на повний робочий день та при постійному впливі шкідливих факторів. Йдеться про такі виробництва, як металургійне, хімічне, робота на шахті тощо. Повний перелік виробництв, що дають право на пільгову пенсію, приведено у Списку №2.

Які документи потрібні для отримання пільгової пенсії?

Щоб підтвердити своє право на дострокову пенсію не достатньо просто показати у Пенсійному фонді трудову книжку з відповідними записами. Потрібно надати спеціальну уточнюючу довідку з місця роботи, у якій мають бути зазначені наступні дані:

періоди роботи, які повинні бути зараховані до спеціального стажу;

професія або займана посада;

характер виконуваної роботи;

уточнення щодо типу виробництва із посиланням на Список №2;

перелік документів, що стали підставою для видачі довідки.

Лише за наявності такої довідки Пенсійний фонд зарахує пільговий стаж і «дозволить» вийти на пенсію у 55 років. Адже у трудовій книжці всіх необхідних для цього даних просто немає.