Надежные китайцы для украинских дорог: какие автомобили доказали свою прочность

Стереотипное представление о до сих пор господствующем в Украине китайском автомобиле уже давно перестало соответствовать реальности. Geely, Haval, Chery или BYD больше не вызывают у автоэкспертов снисходительной улыбки. Теперь эти производители могут составить достойную конкуренцию европейскому автопрому, а их цена просто-таки греет душу. Но вопрос о надежности этих автомобилей, в том числе на несовершенных украинских дорогах, остается открытым. Автомобили эксперты высказали свое мнение по этому вопросу.

Geely: бывший троешник стал образцом для подражания

Среди автомобилей этого производителя украинские эксперты особенно отличают Emgrand и Atlas. Emgrand благодаря двигателю объемом 2 л и коробке автомат идеально подходит для города. При этом он не требует больших затрат на ремонт. Atlas поражает своей маневренностью, но, если дойдет до ремонта, ждать запчасти придется долго.

Chery: все отлично, но есть нюансы

Стильные Tiggo 3 и Omoda 5 – настоящая гордость производителя. Однако есть несколько «но». Неприятный скрип пластика и слабенькая шумоизоляция портят впечатление о Tiggo. Хотя эти недостатки можно простить за надежный двигатель и слаженную работу трансмиссии. С Omoda проблем почти нет. Но и эта модель имеет свой недостаток: найти запчасти для нее – это еще тот квест.

Haval: внедорожник мечты или настоящий танк

H9 может составить достойную конкуренцию топовым европейским и японским внедорожникам. Благодаря высокой проходимости и прочной конструкции он легко справится с бездорожьем, что встречается вдали от населенных пунктов. Единственными недостатками этого автомобиля можно назвать громкий двигатель и любящую «подумать» коробку передач. А еще владельцам не стоит забывать об антикоррозионных средствах, ведь без них машина очень быстро начнет терять презентабельный вид.

Changan: не топ, но стремится

CS75 Plus поражает просторным и комфортабельным салоном. К подвеске тоже никаких вопросов. Однако есть несколько недостатков – звукоизоляция и доступность запчастей. Целом же оценка – 4 с плюсом. Пока есть куда стремиться, но все впереди.

BYD: «электричка» с потенциалом

Модель Han, которая мгновенно разгоняется и имеет запас хода 600 км – это своего рода китайская Tesla. Усложняет жизнь его владельцам только склонность кузова к коррозии и сложности с заказом деталей.