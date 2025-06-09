Надійні китайці для українських доріг: які авто довели свою міцність

Стереотипне уявлення про китайський автівки, що досі панує в Україні, вже давно перестало відповідати реальності. Geely, Haval, Chery чи BYD більше не викликають у автоекспертів поблажливої посмішки. Тепер ці виробники можуть скласти гідну конкуренцію європейському автопрому, а їх ціна просто-таки гріє душу. Але питання щодо надійності цих автівок, зокрема на недосконалих українських дорогах, залишається відкритим. Автомобілі експерти висловили свою думку щодо цього питання.

Geely: колишній трійошник став взірцем для наслідування

Серед автомобілів цього виробника українські експерти особливо вирізняють Emgrand та Atlas. Emgrand, завдяки двигуну об’ємом 2 л та коробці автомат, ідеально підходить для міста. При цьому він не вимагає значних витрат на ремонт. Atlas вражає своєю маневреністю, але, якщо дійде до ремонту, чекати на запчастини доведеться довгенько.

Chery: усе чудово, але є нюанси

Стильні Tiggo 3 та Omoda 5 — справжня гордість виробника. Проте є кілька «але». Неприємний скрип пластику та слабенька шумоізоляція дещо псують враження про Tiggo. Хоч ці недоліки можна пробачити за надійний двигун та злагоджену роботу трансмісії. Із Omoda проблем майже немає. Але і ця модель має свій недолік: знайти запчастини на неї – це ще той квест.

Haval: позашляховик мрії чи справжній танк

H9 може скласти гідну конкуренцію топовим європейським та японським позашляховикам. Завдяки високій прохідності та міцній конструкції він легко впорається із бездоріжжям, що зустрічається поодаль від населених пунктів. Єдиними недоліками цього автомобіля можна назвати гучний двигун та коробку передач, що любить «подумати». А ще власникам не варто забувати про антикорозійні засоби, адже без них автівка дуже швидко почне втрачати презентабельний вигляд.

Changan: не топ, але прагне

CS75 Plus вражає просторим та комфортним салоном. До підвіски теж жодних питань. Однак є кілька недоліків – звукоізоляція та доступність запчастин. Цілому ж оцінка – 4 з плюсом. Поки є куди прагнути, але все попереду.

BYD: «електричка» з потенціалом

Модель Han, що миттєво розганяється та має запас ходу 600 км – це свого роду китайська Tesla. Ускладнює життя його власникам лише схильність кузова до корозії та складнощі із замовленням деталей.