Украинские камеры автофиксации начнут фиксировать еще одно нарушение: за него наказывают штрафом 1500 грн или конфискацией прав

В Украине собираюсь в ближайшее время усовершенствовать камеры автоматической фиксации правонарушений. Теперь они будут отчитываться правоохранителям о еще одном виде нарушения правил дорожного движения – проезд на красный свет светофора. Такое нововведение было анонсировано в Центре инфраструктуры и технологий при Министерстве внутренних дел Украины.

Когда камеры начнут фиксировать новый вид нарушения?

Как отметили в профильном подразделении МВД, систему фиксации проезда на красный свет сейчас внедрили только в некоторых регионах с целью тестирования. Речь идет о расширении функций уже установленных на украинских автодорогах камер автофиксации нарушений. Никаких новых камер в Украине, по крайней мере, пока, устанавливать не планируют.

Когда новая функция пройдет испытательный этап, она будет запущена на других комплексах автоматической фиксации правонарушений по всей Украине. После этого кто-нибудь, кому придет в голову проехать пешеходный переход на красный свет, будет рисковать получить немалый штраф. Ведь для установления факта такого нарушения не потребуется подтверждение «живого» парального, как и в случае автоматической фиксации превышения скорости.

Какой штраф за проезд на красный свет?

Проезд автомобиля на красный свет считается нарушением ст. 122 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На сегодня за такое нарушение наказывают штрафом в размере 510 грн. Но такую ​​символическую сумму водитель заплатит только если совершенное им правонарушение не привело ни к каким последствиям.

Если проезд на красный свет стал причиной ДТП, то сумма штрафа сразу вырастет чуть ли не втрое – до 1445 грн. Более того, у водителя могут даже отобрать права на срок от 6 до 12 месяцев. Поэтому автомобилистам Украины, которые раньше не придавали значения такому, казалось бы, незначительному нарушению, самое время пересмотреть свои взгляды. Ведь когда новая функция камер автофиксации будет включена на всех авто путях Украины, будет уже поздно.