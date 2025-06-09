Українські камери автофіксації почнуть фіксувати ще одне порушення: за нього карають штрафом 1500 грн або конфіскацією прав

В Україні збираюся найближчим часом вдосконалити камери автоматичної фіксації правопорушень. Тепер вони звітуватимуть правоохоронцям про ще один вид порушення правил дорожнього руху – проїзд на червоне світло світлофора. Таке нововведення анонсували у Центрі інфраструктури та технологій при Міністерстві внутрішніх справ України.

Коли камери почнуть фіксувати новий вид порушення?

Як зазначили у профільному підрозділі МВС, систему фіксації проїзду на червоне світло зараз запровадили лише в деяких регіонах з метою тестування. Мова йде про розширення функцій вже встановлених на українських автошляхах камер автофіксації порушень. Жодних нових камер в Україні, принаймні поки що, встановлювати не планують.

Коли нова функція пройде випробувальний етап, її запустять на інших комплексах автоматичної фіксації правопорушень по всій Україні. Після цього будь-хто, кому спаде на думку проїхати пішохідний перехід на червоне світло, ризикуватиме отримати чималий штраф. Адже для встановлення факту такого порушення не потрібно буде підтвердження «живого» парульного, як і у випадку із автоматичною фіксацією перевищення швидкості.

Який штраф за проїзд на червоне світло?

Проїзд автівки на червоне світло вважається порушенням ст. 122 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Станом на сьогодні за таке порушення карають штрафом у розмірі 510 грн. Але таку символічну суму водій заплатить лише якщо вчинене ним правопорушення не призвело до жодних наслідків.

Якщо проїзд на червоне світло став причиною ДТП, то сума штрафу одразу зросте ледь не втричі – до 1445 грн. Ба більше, у водія можуть навіть відібрати права на термін від 6 до 12 місяців. Тож автомобілістам України, які раніше не надавали значення такому, здавалось би, незначному порушенню, саме час переглянути свої погляди. Адже коли нову функцію камер автофіксації увімкнуть на всіх авто шляхах України, буде вже пізно.