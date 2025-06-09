Революція для водіїв: в Україні скасують паперовий документ

В Україні готується значне спрощення для автомобілістів: обов’язкову паперову медичну довідку форми 083/О для водіїв планується замінити на повноцінну цифрову альтернативу. Ця ініціатива, втілена у законопроєктах №13131 та №13138, вже отримала схвалення Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та покликана суттєво зменшити бюрократію та унеможливити зловживання з підробленими документами.

Цифровізація медичного контролю: що зміниться для водіїв

За словами голови комітету Михайла Радуцького, основна ідея полягає у прямому внесенні результатів медичних оглядів лікарями до електронної системи охорони здоров’я. Це дозволить не лише позбутися зайвих паперів, а й повністю виключити можливість обігу фальшивих довідок.

Ключові зміни в системі медичного контролю:

Для пересічних водіїв. Замість обов’язкових консультацій у різних спеціалістів, буде достатньо пройти огляд у сімейного лікаря. Направлення до профільних спеціалістів (наприклад, психіатра) здійснюватиметься лише за наявності медичних показань. Це має значно спростити та прискорити процес.

Для професійних водіїв. Медична комісія залишиться обов’язковою, але і тут з’являться спрощення – консультація психіатра не буде обов’язковою в кожному випадку.

Зараз усі водії, незалежно від того, чи керують вони автомобілем у межах роботи, чи лише у власних справах, зобов’язані проходити медичний огляд. Цей процес передбачає обов’язкові консультації, зокрема психіатра, що часто спричиняє черги та незручності в медичних закладах.

Остаточне рішення щодо впровадження нової системи залишається за українським парламентом. Після голосування стане зрозуміло, коли система медичного контролю для водіїв повністю перейде в електронний режим, що стане важливим кроком до цифровізації та дебюрократизації в Україні.