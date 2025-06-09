Мобильные миграции: украинцы массово переходят к одному оператору, а «Киевстар» теряет абонентов

Май 2025 года ознаменовался значительным переформатированием на рынке мобильных услуг Украины. Всего было осуществлено 24 072 переноса мобильных номеров (функция MNP). Интересно, что украинцы чаще всего выбирали lifecell, тогда как наибольшее количество абонентов уходило от «Киевстара».

Детали миграции: кто теряет, а кто приобретает

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), ситуация среди крупнейших операторов выглядела так:

Операторы, от которых уходили абоненты:

Киевстар: 9 599 абонентов

Vodafone: 8 888 абонентов

lifecell: 5 272 абонента

Интертелеком: 127 абонентов

Тримоб: 186 абонентов

Операторы, к которым переходили абоненты:

lifecell: 13 730 номеров

Vodafone: 5 168 номеров

Киевстар: 5 091 номер

Интертелеком: 21 номер

Тримоб: 62 номера

Причины таких массовых переходов официально не указываются. Однако, напомним, в конце 2024 года уже наблюдался «бум» переносов номеров в lifecell. Тогда это привело к перегрузке базы данных, из-за чего услуга MNP была временно недоступна. Считалось, что массовое желание украинцев перейти к этому оператору было связано с повышением тарифов у конкурентов.

lifecell готовит повышение цен: что изменится с 11 июня

Несмотря на рост популярности, lifecell анонсировал повышение стоимости базовых тарифов на международные звонки и SMS с 11 июня. В частности:

Стоимость одного международного SMS вырастет вдвое – с 5 до 10 грн. Также изменится и стоимость международных звонков в ряд стран – до 30 грн/минута. После этих изменений срок действия начисленного пакета минут будет составлять 2 дня.

Ранее сообщалось, что Vodafone блокирует номера абонентов только контрактной формы за неуплату, исключительно согласно условиям договора. Зато абоненты предоплаты могут продолжать пользоваться бесплатными услугами оператора, даже если на их счетах нет средств, что позволяет дозвониться до них.