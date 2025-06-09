Революция для водителей: в Украине отменят бумажный документ

В Украине готовится значительное упрощение для автомобилистов: обязательную бумажную медицинскую справку формы 083/О для водителей планируется заменить на полноценную цифровую альтернативу. Эта инициатива, воплощенная в законопроектах №13131 и №13138, уже получила одобрение Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и призвана существенно уменьшить бюрократию и исключить злоупотребления с поддельными документами.

Цифровизация медицинского контроля: что изменится для водителей

По словам председателя комитета Михаила Радуцкого, основная идея заключается в прямом внесении результатов медицинских осмотров врачами в электронную систему здравоохранения. Это позволит не только избавиться от лишних бумаг, но и полностью исключить возможность оборота фальшивых справок.

Ключевые изменения в системе медицинского контроля:

Для рядовых водителей. Вместо обязательных консультаций у различных специалистов, будет достаточно пройти осмотр у семейного врача. Направление к профильным специалистам (например, психиатру) будет осуществляться только при наличии медицинских показаний. Это должно значительно упростить и ускорить процесс.

Для профессиональных водителей. Медицинская комиссия останется обязательной, но и здесь появятся упрощения – консультация психиатра не будет обязательной в каждом случае.

Сейчас все водители, независимо от того, управляют ли они автомобилем в рамках работы или только по собственным делам, обязаны проходить медицинский осмотр. Этот процесс предусматривает обязательные консультации, в частности психиатра, что часто вызывает очереди и неудобства в медицинских учреждениях.

Окончательное решение по внедрению новой системы остается за украинским парламентом. После голосования станет понятно, когда система медицинского контроля для водителей полностью перейдет в электронный режим, что станет важным шагом к цифровизации и дебюрократизации в Украине.