В Україні стрімко дорожчає «другий хліб»: скільки тепер доведеться заплатити

Картопля, що є одним з основних продуктів у раціоні українців, продовжує дорожчати. Ціни на овоч врожаю 2024 року вже зросли на 13% порівняно з минулим тижнем. Це пояснюється поступовим надходженням на ринок молодої картоплі, повідомляє EastFruit.

Причини зростання цін та актуальна вартість

Учасники ринку пояснюють підвищення цін загальним скороченням пропозиції “старої” картоплі на українському ринку. Сезон реалізації врожаю минулого року практично завершився, що і спричинило зростання вартості. Попри це, попит на торішню картоплю залишається досить високим.

Актуальні ціни на торішню картоплю:

Українські фермери встановили ціни в межах 18-28 грн/кг.

Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також це на 24% дорожче, ніж на початку червня 2024 року.

Ціни в супермаркетах: порівняльний аналіз

За даними “Мінфіну”, у найбільших торговельних мережах країни торішня картопля продається в середньому по 36,97 грн/кг. Власний аналіз цін показує таку вартість у різних супермаркетах:

Metro: 30,90 грн/кг

АТБ: 29,89 грн/кг

МегаМаркет: 43,80 грн/кг

Varus: 29,90 грн/кг

Auchan: 36,20 грн/кг

Раніше Національний банк України висловив думку, що інфляція в Україні досягла свого локального максимуму, і надалі зростання цін почне сповільнюватися. Хоча весняні заморозки позначилися на вартості продовольчих товарів, очікується, що в міру надходження нових урожаїв ціни на продукти зростатимуть не так суттєво.

Чи відчуваєте ви вже підвищення цін на овочі у ваших місцевих магазинах чи ринках?