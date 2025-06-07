В Украине стремительно дорожает «второй хлеб»: сколько теперь придется заплатить

Картофель, который является одним из основных продуктов в рационе украинцев, продолжает дорожать. Цены на овощ урожая 2024 года уже выросли на 13% по сравнению с прошлой неделей. Это объясняется постепенным поступлением на рынок молодого картофеля, сообщает EastFruit.

Причины роста цен и актуальная стоимость

Участники рынка объясняют повышение цен общим сокращением предложения «старого» картофеля на украинском рынке. Сезон реализации урожая прошлого года практически завершился, что и повлекло рост стоимости. Несмотря на это, спрос на прошлогодний картофель остается достаточно высоким.

Украинские фермеры установили цены в пределах 18-28 грн/кг. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Также это на 24% дороже, чем в начале июня 2024 года.

Цены в супермаркетах: сравнительный анализ

По данным «Минфина», в крупнейших торговых сетях страны прошлогодний картофель продается в среднем по 36,97 грн/кг. Собственный анализ цен показывает такую стоимость в разных супермаркетах:

Metro: 30,90 грн/кг

АТБ: 29,89 грн/кг

МегаМаркет: 43,80 грн/кг

Varus: 29,90 грн/кг

Auchan: 36,20 грн/кг

Ранее Национальный банк Украины высказал мнение, что инфляция в Украине достигла своего локального максимума, и в дальнейшем рост цен начнет замедляться. Хотя весенние заморозки сказались на стоимости продовольственных товаров, ожидается, что по мере поступления новых урожаев цены на продукты будут расти не так существенно.

Чувствуете ли вы уже повышение цен на овощи в ваших местных магазинах или рынках?