Китайские авто, выжившие там, где другие сдались: три модели, которые не боятся большого пробега

Еще совсем недавно к подержанным китайским кроссоверам относились с предубеждением. Сегодня ситуация кардинально изменилась – это уже не экзотика, а вполне осознанный выбор. Некоторые модели оказались настолько живучими, что уверенно конкурируют с японскими и корейскими автомобилями на вторичном рынке. Главное – знать, на что обратить внимание.

Долговечные китайские автомобили: какие модели выбирать

Производители из Китая значительно улучшили качество своей продукции. Ниже представлены три модели, которые доказали свою надежность даже при значительных пробегах.

Geely Atlas (I поколение)// Пример классической простоты, что является залогом успеха. Geely Atlas с 2,4-литровым атмосферным двигателем, автоматической коробкой передач – именно такой автомобиль. Коробка передач служит долго, двигатель не боится некачественного топлива, а кузов хорошо противостоит коррозии. Расход топлива составляет около 12 литров на 100 км, но эта цифра оправдана надежностью. Это идеальный вариант для тех, кто ищет автомобиль, в который можно просто сесть и поехать, не беспокоясь о постоянных ремонтах.

Haval H9 (I поколение): рамный «зверь» без лишних претензий Выпущенный в 2015 году, Haval H9 стал доступной альтернативой старым японским внедорожникам. Его рамная конструкция, турбированный двигатель 2.0 (218 л.с.) и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач делают его универсальным решением для любых задач. Внедорожные качества сочетаются с достойным комфортом, а при надлежащем обслуживании серьезные поломки возникают крайне редко.

Geely Coolray: стильный и надежный новичок Этот компактный кроссовер, появившийся на рынке в 2019 году, быстро стал хитом. Под капотом – 1,5-литровый трехцилиндровый турбодвигатель и роботизированная коробка передач DCT. Может показаться, что это звучит рискованно, но реальность приятно удивляет: турбина и двигатель демонстрируют долговечность, расход масла минимальный, а «робот» привередлив только в сильные морозы. Кузов крепкий, ржавчина – редкость. Это отличный вариант для тех, кто хочет чего-то современного, но доступного.

Важный аспект при выборе

Конечно, идеальных автомобилей не существует. Однако эти три модели являются доказательством того, что китайский автопром значительно вырос и научился производить технику, которую не стыдно рекомендовать друзьям. Главное – тщательно проверяйте техническое состояние автомобиля перед покупкой и не гонитесь за чрезмерной дешевизной. Тщательная проверка поможет избежать неприятных сюрпризов и обеспечит комфортную эксплуатацию.