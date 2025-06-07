Китайські авто, що вижили там, де інші здалися: три моделі, які не бояться великого пробігу

Ще зовсім недавно до вживаних китайських кросоверів ставилися з упередженням. Сьогодні ситуація кардинально змінилася – це вже не екзотика, а цілком усвідомлений вибір. Деякі моделі виявилися настільки живучими, що впевнено конкурують з японськими та корейськими автомобілями на вторинному ринку. Головне – знати, на що звернути увагу.

Довговічні китайські автомобілі: які моделі обирати

Виробники з Китаю значно покращили якість своєї продукції. Нижче представлені три моделі, які довели свою надійність навіть при значних пробігах.

Geely Atlas (I покоління)/Приклад класичної простоти, що є запорукою успіху. Geely Atlas з 2,4-літровим атмосферним двигуном, автоматичною коробкою передач – саме такий автомобіль. Коробка передач служить довго, двигун не боїться неякісного палива, а кузов добре протистоїть корозії. Витрата палива становить близько 12 літрів на 100 км, але ця цифра виправдана надійністю. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає автомобіль, у який можна просто сісти і поїхати, не турбуючись про постійні ремонти.

Haval H9 (I покоління): рамний “звір” без зайвих претензій Випущений у 2015 році, Haval H9 став доступною альтернативою старим японським позашляховикам. Його рамна конструкція, турбований двигун 2.0 (218 к. с.) та 6-ступінчаста автоматична коробка передач роблять його універсальним рішенням для будь-яких завдань. Позашляхові якості поєднуються з гідним комфортом, а за умови належного обслуговування серйозні поломки виникають вкрай рідко.

Geely Coolray: стильний та надійний новачок Цей компактний кросовер, що з’явився на ринку у 2019 році, швидко став хітом. Під капотом – 1,5-літровий трициліндровий турбодвигун та роботизована коробка передач DCT. Може здатися, що це звучить ризиковано, але реальність приємно дивує: турбіна та двигун демонструють довговічність, витрата масла мінімальна, а “робот” вибагливий лише в сильні морози. Кузов міцний, іржа – рідкість. Це чудовий варіант для тих, хто прагне чогось сучасного, але доступного.

Важливий аспект при виборі

Звісно, ідеальних автомобілів не існує. Проте ці три моделі є доказом того, що китайський автопром значно виріс і навчився виробляти техніку, яку не соромно рекомендувати друзям. Головне – ретельно перевіряйте технічний стан автомобіля перед покупкою і не женіться за надмірною дешевизною. Ретельна перевірка допоможе уникнути неприємних сюрпризів і забезпечить комфортну експлуатацію.