Поезд на популярном маршруте будет курсировать в новые «особые» дни: стоимость билетов

«Укрзализныця» анонсировала продолжение курсирования временного поезда №284/283, соединяющего Ужгород и Киев. Этот маршрут является чрезвычайно популярным среди туристов, и благодаря повышенному спросу его расписание было расширено. Вместо 2 июня, последняя поездка теперь запланирована на 26 июня. Например, билет в плацкарт на рейс 11 июня из Ужгорода стоит 361,79 грн.

Продолжение курсирования: причины и новое расписание

По сообщению «Укрзализныци», решение о назначении новых дат курсирования поезда связано с началом сезона отпусков и общим ростом пассажиропотока.

Это нужно из-за увеличения спроса на поездки, особенно в период отпусков и каникул, когда существующие рейсы не справляются с пассажиропотоком. Цель 1 максимально удовлетворить потребности пассажиров, назначая дополнительные поезда и вагоны там, где это возможно.

Расписание поезда №284/283 Ужгород – Киев:

Из Ужгорода: Поезд будет отправляться 11, 13, 15, 19, 21, 25 июня в 23:14. Прибытие в Киев – в 13:12 следующего дня.

Из Киева: Поезд будет курсировать 12, 14, 16, 20, 22, 26 июня в 15:12. Прибытие в Ужгород – в 5:20 следующего дня.

Где приобрести билеты и их стоимость

Билеты на дополнительный поезд можно приобрести несколькими удобными способами:

Через мобильное приложение «Укрзализныци».

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Стоимость билетов на рейс 11 июня из Ужгорода (ориентировочно):

Плацкарт: 361,79 грн.

Купе: 615,28 грн.

Люкс: 1457,6 грн.

Стоит отметить, что «Укрзализныця» активно реагирует на рост спроса на железнодорожные перевозки, назначая дополнительные рейсы на популярных направлениях. Например, недавно был запущен новый временный поезд между Киевом и крупным туристическим центром Трускавцом, билеты на который также уже доступны к продаже.