Потяг на популярному маршруті курсуватиме в нові “особливі” дні: вартість квитків

“Укрзалізниця” анонсувала продовження курсування тимчасового потяга №284/283, що сполучає Ужгород та Київ. Цей маршрут є надзвичайно популярним серед туристів, і завдяки підвищеному попиту його розклад було розширено. Замість 2 червня, остання поїздка тепер запланована на 26 червня. Наприклад, квиток у плацкарт на рейс 11 червня з Ужгорода коштує 361,79 грн.

Продовження курсування: причини та новий розклад

За повідомленням “Укрзалізниці”, рішення про призначення нових дат курсування потяга пов’язане з початком сезону відпусток та загальним зростанням пасажиропотоку.

Це потрібно через збільшення попиту на поїздки, особливо у період відпусток та канікул, коли існуючі рейси не справляються з пасажиропотоком. Мета 1 максимально задовольнити потреби пасажирів, призначаючи додаткові потяги та вагони там, де це можливо.

Розклад потяга №284/283 Ужгород – Київ:

З Ужгорода: Потяг відправлятиметься 11, 13, 15, 19, 21, 25 червня о 23:14. Прибуття до Києва – о 13:12 наступного дня.

З Києва: Потяг курсуватиме 12, 14, 16, 20, 22, 26 червня о 15:12. Прибуття до Ужгорода – о 5:20 наступного дня.

Де придбати квитки та їхня вартість

Квитки на додатковий потяг можна придбати кількома зручними способами:

Через мобільний застосунок “Укрзалізниці”.

На сайті перевізника.

У касах вокзалів.

Вартість квитків на рейс 11 червня з Ужгорода (орієнтовно):

Плацкарт: 361,79 грн.

Купе: 615,28 грн.

Люкс: 1457,6 грн.

Варто зазначити, що “Укрзалізниця” активно реагує на зростання попиту на залізничні перевезення, призначаючи додаткові рейси на популярних напрямках. Наприклад, нещодавно було запущено новий тимчасовий потяг між Києвом та великим туристичним центром Трускавцем, квитки на який також вже доступні до продажу.