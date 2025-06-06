Пенсионные надбавки: кому повезет получить выплаты за 3 месяца уже в июне

В июне 2025 года украинские пенсионеры традиционно получат возрастные надбавки, составляющие от 300 до 570 гривен для лиц, которым исполнится 70, 75 и 80 лет. Однако, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на значительно большую выплату – сразу за три месяца.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров: детали и причины задержки

По данным РБК-Украина, речь идет о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров. Хотя этот процесс начался еще в апреле, выплаты с увеличенным размером пенсии состоятся лишь в июне. Причиной задержки являются сроки подачи данных о заработной плате.

Кто имеет право на перерасчет и дополнительные выплаты:

Под перерасчет подпадают только те работающие пенсионеры, которые по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или если прошло не менее 2 лет с момента последнего перерасчета пенсий.

При новом перерасчете будет учтен обновленный размер заработной платы, которую получает пенсионер. Это приведет к росту размера пенсионных выплат.

Кроме пересчитанной пенсии за июнь, работающие пенсионеры также получат дополнительные выплаты за апрель и май. Таким образом, они получат новую, увеличенную пенсию сразу за три месяца.

По информации Министерства социальной политики, перерасчет коснется 629 тысяч работающих украинских пенсионеров. Однако, стоит отметить, что, по данным 2024 года, размер такого повышения был минимальным. Например, в 2024 году повышение с учетом только страхового стажа составило 86,24 гривны, а с учетом страхового стажа и заработной платы – 168,65 гривен.

Важное предупреждение: остерегайтесь пенсионных мошенничеств

Украинцев также предупреждают о новой волне пенсионных мошенничеств в Украине. Преступники, представляясь якобы сотрудниками Пенсионного фонда, звонят пенсионерам и предлагают пройти «перерегистрацию» для перерасчета пенсий за 2016-2018 годы. На самом же деле аферисты имеют целью получить доступ к карточным счетам пожилых людей и их сбережениям. Пенсионерам следует быть особенно бдительными и не разглашать свои личные данные и реквизиты банковских карт по телефону.