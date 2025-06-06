Пенсійні надбавки: кому пощастить отримати виплати за 3 місяці вже в червні

У червні 2025 року українські пенсіонери традиційно отримають вікові надбавки, що становлять від 300 до 570 гривень для осіб, яким виповниться 70, 75 та 80 років. Проте, деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на значно більшу виплату – одразу за три місяці.

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів: деталі та причини затримки

Мова йде про перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Хоча цей процес розпочався ще у квітні, виплати зі збільшеним розміром пенсії відбудуться лише в червні. Причиною затримки є терміни подачі даних про заробітну плату.

Хто має право на перерахунок та додаткові виплати:

Під перерахунок підпадають лише ті працюючі пенсіонери, які станом на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або якщо минуло не менше 2 років з моменту останнього перерахунку пенсій.

При новому перерахунку буде враховано оновлений розмір заробітної плати, яку отримує пенсіонер. Це призведе до зростання розміру пенсійних виплат.

Окрім перерахованої пенсії за червень, працюючі пенсіонери також отримають додаткові виплати за квітень і травень. Таким чином, вони одержать нову, збільшену пенсію одразу за три місяці.

За інформацією Міністерства соціальної політики, перерахунок торкнеться 629 тисяч працюючих українських пенсіонерів. Однак, варто зазначити, що, за даними 2024 року, розмір такого підвищення був мінімальним. Наприклад, у 2024 році підвищення з урахуванням лише страхового стажу становило 86,24 гривні, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати – 168,65 гривень.

Важливе попередження: остерігайтеся пенсійних шахрайств

Українців також попереджають про нову хвилю пенсійних шахрайств в Україні. Злочинці, представляючись нібито співробітниками Пенсійного фонду, телефонують пенсіонерам і пропонують пройти “перереєстрацію” для перерахунку пенсій за 2016-2018 роки. Насправді ж аферисти мають на меті отримати доступ до карткових рахунків літніх людей та їхніх заощаджень. Пенсіонерам слід бути особливо пильними та не розголошувати свої особисті дані та реквізити банківських карток по телефону.