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Выезд за границу с июня 2025 года: приятное нововведение для украинцев

Yulia06.06.2025

Хотя точная дата запуска еще не объявлена, уже в июне 2025 года выезд за границу для украинцев может стать несколько проще. На днях подтверждена информация о запуске нового железнодорожного маршрута, который, несмотря на свою небольшую длину, имеет потенциал значительно облегчить путешествия в Европу и возвращение домой.

Новый железнодорожный маршрут: Сянок – Хыров

Новый железнодорожный маршрут будет иметь длину около 70 километров, однако его стратегическое расположение делает его важным сообщением. Запуск этого рейса может существенно оптимизировать логистику для многих украинцев.

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Ключевые детали нового маршрута:

  • Перевозчик. Польская компания SKPL Cargo.
  • Маршрут. Соединит город Сянок (на картах Google также обозначен как Сяник) в Польше и Хыров, что находится во Львовской области в Украине.
  • Время в пути. Тестирование маршрута показало, что примерное время путешествия составит около 3 часов 50 минут.
  • Частота. Предполагается ежедневное курсирование 2 пар поездов – по одному с польской и украинской стороны соответственно.

Остановки на маршруте:

  • В Украине: Хыров.
  • В Польше: Кросценко, Устрики Дольни, Угерцы и Сянок.

Этот маршрут в перспективе может быть продлен до Перемышля, что было бы особенно актуально для путешественников, которые планируют дальнейшие поездки по Европе. Однако, по крайней мере в первые месяцы курсирования, технические ограничения не позволяют реализовать такое продолжение.

Ранее уже публиковалось важное предупреждение о выезде за границу с детьми в 2025 году, поэтому путешественникам стоит ознакомиться со всеми актуальными правилами и нововведениями. Этот новый железнодорожный маршрут станет приятным дополнением к существующим возможностям для пересечения границы, способствуя более комфортным и доступным путешествиям.

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Yulia06.06.2025
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