Выезд за границу с июня 2025 года: приятное нововведение для украинцев

Хотя точная дата запуска еще не объявлена, уже в июне 2025 года выезд за границу для украинцев может стать несколько проще. На днях подтверждена информация о запуске нового железнодорожного маршрута, который, несмотря на свою небольшую длину, имеет потенциал значительно облегчить путешествия в Европу и возвращение домой.

Новый железнодорожный маршрут: Сянок – Хыров

Новый железнодорожный маршрут будет иметь длину около 70 километров, однако его стратегическое расположение делает его важным сообщением. Запуск этого рейса может существенно оптимизировать логистику для многих украинцев.

Ключевые детали нового маршрута:

Перевозчик. Польская компания SKPL Cargo.

Маршрут. Соединит город Сянок (на картах Google также обозначен как Сяник) в Польше и Хыров, что находится во Львовской области в Украине.

Время в пути. Тестирование маршрута показало, что примерное время путешествия составит около 3 часов 50 минут.

Частота. Предполагается ежедневное курсирование 2 пар поездов – по одному с польской и украинской стороны соответственно.

Остановки на маршруте:

В Украине: Хыров.

В Польше: Кросценко, Устрики Дольни, Угерцы и Сянок.

Этот маршрут в перспективе может быть продлен до Перемышля, что было бы особенно актуально для путешественников, которые планируют дальнейшие поездки по Европе. Однако, по крайней мере в первые месяцы курсирования, технические ограничения не позволяют реализовать такое продолжение.

Ранее уже публиковалось важное предупреждение о выезде за границу с детьми в 2025 году, поэтому путешественникам стоит ознакомиться со всеми актуальными правилами и нововведениями. Этот новый железнодорожный маршрут станет приятным дополнением к существующим возможностям для пересечения границы, способствуя более комфортным и доступным путешествиям.