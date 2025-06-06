Виїзд за кордон з червня 2025 року: приємне нововведення для українців

Хоча точна дата запуску ще не оголошена, вже в червні 2025 року виїзд за кордон для українців може стати дещо простішим. Днями підтверджено інформацію про запуск нового залізничного маршруту, який, попри свою невелику довжину, має потенціал значно полегшити подорожі до Європи та повернення додому.

Новий залізничний маршрут: Сянок – Хирів

Новий залізничний маршрут матиме довжину близько 70 кілометрів, проте його стратегічне розташування робить його важливим сполученням. Запуск цього рейсу може суттєво оптимізувати логістику для багатьох українців.

Ключові деталі нового маршруту:

Перевізник. Польська компанія SKPL Cargo.

Маршрут. З’єднає місто Сянок (на картах Google також позначене як Сянік) у Польщі та Хирів, що знаходиться у Львівській області в Україні.

Час у дорозі. Тестування маршруту показало, що приблизний час подорожі становитиме близько 3 годин 50 хвилин.

Частота. Передбачається щоденне курсування 2 пар поїздів – по одному з польської та української сторони відповідно.

Зупинки на маршруті:

В Україні: Хирів.

У Польщі: Кросценко, Устрики Дольні, Угерці та Сянок.

Цей маршрут у перспективі може бути продовжений до Перемишля, що було б особливо актуально для мандрівників, які планують подальші поїздки Європою. Однак, принаймні в перші місяці курсування, технічні обмеження не дозволяють реалізувати таке продовження.

Раніше вже публікувалося важливе попередження щодо виїзду за кордон з дітьми у 2025 році, тому подорожуючим варто ознайомитися з усіма актуальними правилами та нововведеннями. Цей новий залізничний маршрут стане приємним доповненням до існуючих можливостей для перетину кордону, сприяючи більш комфортним та доступним подорожам.