Кто сильнее льва: 8 животных, которые превосходят «царя зверей»

Лев – бесспорно, могучий, ловкий и грозный хищник, которого уважают даже слоны и носороги. Однако и у «царя зверей» есть свои уязвимые места. В схватке один на один он может потерпеть поражение. Ниже приведен список животных, которые способны одолеть льва без поддержки стаи.

Гиганты и мастера маскировки: кто может победить льва в поединке

Претендентов на звание сильнейшего есть несколько.

Слон. Это, пожалуй, самый опасный соперник. Вес в несколько тонн, в сочетании с бивнями, хоботом и ногами, способными раздавить льва, делает его непобедимым. Взрослая слониха, защищая свое потомство, проявляет яростную агрессию. Известен случай, когда слониха в Уганде травмировала лапу льва. Африканский буйвол. Около 900 кг мышц и рогов. Он атакует быстро, неожиданно и может сбить льва с ног, пробив его рогами. В стаде буйволы превращаются в настоящую армию, но даже один разъяренный самец способен смертельно ранить хищника. Бегемот. Пожалуй, самое недооцененное существо Африки. До 1500 кг массы, огромные клыки и челюсти, которые могут сокрушить кости одним укусом. Лев редко нападает на бегемота – и это вполне оправдано. Нильский крокодил. Охотится вблизи воды, достигая 5 метров в длину. Одиночное нападение может стоить льву жизни – в буквальном смысле. Крокодилы неоднократно поедали даже взрослых особей львов. Носорог. 1,5 тонны «брони» с рогом длиной до полутора метров. В драке льву практически нечего противопоставить: при ударе рог пробивает насквозь. Встречи этих животных, как правило, заканчиваются трагически – для льва. Тигр. Амурский и бенгальский тигры крупнее и тяжелее льва, хотя и обитают на других континентах. Тем не менее, в гипотетической схватке шансы были бы на стороне тигра – он более мощный и пластичный. Медведи. Бурый и полярный медведи весят вдвое больше льва и «вооружены» мощными когтями и челюстями. В природе их ареалы не пересекаются, но биологически медведь выигрывает такой бой. Черная мамба и дикобраз. Да, даже такие, казалось бы, маленькие животные могут быть смертельно опасными. Мамба убивает своим ядом – были задокументированы такие случаи. А дикобраз может серьезно поранить льва иглами: известно более 50 случаев, когда это приводило к гибели «царя зверей».

Этот список показывает, что даже самый грозный хищник имеет своих противников в дикой природе, а сила не всегда измеряется только размерами.