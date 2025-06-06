Наука

Хто сильніший за лева: 8 тварин, які перевершують “царя звірів”

Yulia06.06.2025

Лев – безперечно, могутній, спритний і грізний хижак, якого поважають навіть слони та носороги. Однак і в “царя звірів” є свої вразливі місця. У сутичці один на один він може зазнати поразки. Нижче наведено список тварин, які здатні здолати лева без підтримки зграї.

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Претендентів на звання найсильнішого є декілька. 

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  1. Слон. Це, мабуть, найнебезпечніший суперник. Вага в кілька тонн, у поєднанні з бивнями, хоботом і ногами, здатними розчавити лева, робить його непереможним. Доросла слониха, захищаючи своє потомство, виявляє люту агресію. Відомий випадок, коли слониха в Уганді травмувала лапу лева.
  2. Африканський буйвол. Близько 900 кг м’язів і рогів. Він атакує швидко, несподівано і може збити лева з ніг, пробивши його рогами. У стаді буйволи перетворюються на справжню армію, але навіть один розлючений самець здатний смертельно поранити хижака.
  3. Бегемот. Мабуть, найбільш недооцінена істота Африки. До 1500 кг маси, величезні ікла та щелепи, які можуть розтрощити кістки одним укусом. Лев рідко нападає на бегемота – і це цілком виправдано.
  4. Нільський крокодил. Полює поблизу води, досягаючи 5 метрів у довжину. Одиночний напад може коштувати леву життя – в буквальному сенсі. Крокодили неодноразово поїдали навіть дорослих особин левів.
  5. Носоріг. 1,5 тонни “броні” з рогом довжиною до півтора метра. У бійці леву практично нічого протиставити: при ударі ріг пробиває наскрізь. Зустрічі цих тварин, як правило, закінчуються трагічно – для лева.
  6. Тигр. Амурський та бенгальський тигри більші та важчі за лева, хоча й мешкають на інших континентах. Проте, у гіпотетичній сутичці шанси були б на боці тигра – він більш потужний і пластичний.
    Ведмеді. Бурий та полярний ведмеді важать удвічі більше за лева і “озброєні” потужними кігтями та щелепами. У природі їхні ареали не перетинаються, але біологічно ведмідь виграє такий бій.
  7. Чорна мамба та дикобраз. Так, навіть такі, здавалося б, маленькі тварини можуть бути смертельно небезпечними. Мамба вбиває своєю отрутою – були задокументовані такі випадки. А дикобраз може серйозно поранити лева голками: відомо понад 50 випадків, коли це призводило до загибелі “царя звірів”.

Цей список показує, що навіть найгрізніший хижак має своїх супротивників у дикій природі, а сила не завжди вимірюється лише розмірами.

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Yulia06.06.2025
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