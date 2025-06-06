Хто сильніший за лева: 8 тварин, які перевершують “царя звірів”

Слон. Це, мабуть, найнебезпечніший суперник. Вага в кілька тонн, у поєднанні з бивнями, хоботом і ногами, здатними розчавити лева, робить його непереможним. Доросла слониха, захищаючи своє потомство, виявляє люту агресію. Відомий випадок, коли слониха в Уганді травмувала лапу лева.

Африканський буйвол. Близько 900 кг м’язів і рогів. Він атакує швидко, несподівано і може збити лева з ніг, пробивши його рогами. У стаді буйволи перетворюються на справжню армію, але навіть один розлючений самець здатний смертельно поранити хижака.

Бегемот. Мабуть, найбільш недооцінена істота Африки. До 1500 кг маси, величезні ікла та щелепи, які можуть розтрощити кістки одним укусом. Лев рідко нападає на бегемота – і це цілком виправдано.

Нільський крокодил. Полює поблизу води, досягаючи 5 метрів у довжину. Одиночний напад може коштувати леву життя – в буквальному сенсі. Крокодили неодноразово поїдали навіть дорослих особин левів.

Носоріг. 1,5 тонни “броні” з рогом довжиною до півтора метра. У бійці леву практично нічого протиставити: при ударі ріг пробиває наскрізь. Зустрічі цих тварин, як правило, закінчуються трагічно – для лева.

Тигр. Амурський та бенгальський тигри більші та важчі за лева, хоча й мешкають на інших континентах. Проте, у гіпотетичній сутичці шанси були б на боці тигра – він більш потужний і пластичний.





Ведмеді. Бурий та полярний ведмеді важать удвічі більше за лева і “озброєні” потужними кігтями та щелепами. У природі їхні ареали не перетинаються, але біологічно ведмідь виграє такий бій.