Патруль «висит на хвосте» без сирены – это ловушка? Как водителям действовать на дороге

Вы спокойно едете по делам, и вдруг в зеркале заднего вида появляется автомобиль патрульной полиции, который не отстает уже несколько минут. Он движется без сирены, но настойчиво держится позади. Что делать в такой ситуации? Останавливаться? Притвориться, что не заметили? Самое главное – сохранять спокойствие и действовать с холодной головой.

Почему полиция едет за вами и как распознать сигнал к остановке

Присутствие патрульного автомобиля позади не всегда является поводом для тревоги. Экипажи полиции могут следовать по маршруту, возвращаться в участок, осуществлять проверку дорожной обстановки или просто двигаться в том же направлении. Однако бывают случаи, когда сотрудники замечают что-то подозрительное и оценивают ситуацию перед тем, как остановить автомобиль.

Важно помнить. Сигналом для водителя к остановке является не просто преследование, а конкретные действия со стороны правоохранителей:

включение проблесковых маячков (синего или синего и красного цветов);

использование громкоговорителя с требованием остановиться;

конкретные жесты (например, взмах жезлом или указание рукой).

Что делать, если автомобиль патрульной полиции следует за вами

Действовать нужно так.

Сохраняйте спокойствие. Паника – худший советчик в любой ситуации. Если вы не нарушали Правил дорожного движения, вам нечего бояться. Продолжайте движение уверенно. Не стоит резко сбрасывать скорость или пытаться «убежать». Такие действия могут быть расценены как попытка скрыться. Проверьте состояние своего авто. На ходу быстро проверьте, работают ли фары, горит ли «стоп-сигнал», правильно ли закреплены номерные знаки, не забыли ли вы включить указатель поворота. Возможно, у вас есть техническая неисправность, на которую полиция хочет указать. Будьте готовы к остановке. Если патруль таки подает сигнал к остановке, включите аварийную световую сигнализацию и плавно перестройтесь к обочине, выбирая безопасное место. Не открывайте сразу двери и не выходите из автомобиля, пока полицейский к вам не подойдет.

Если есть сомнения относительно подлинности сотрудников

Всегда обращайте внимание на форму полицейского, его жетон, экипировку и маркировку на служебном автомобиле. В случае каких-либо сомнений относительно подлинности правоохранителей, не выходите из машины, закройте окна и позвоните на номер 102 сообщив местонахождение и ситуацию. Настоящие сотрудники полиции дождутся прибытия другого патруля для подтверждения своих полномочий, если вы имеете обоснованные сомнения.