Патруль «висит на хвосте» без сирены – это ловушка? Как водителям действовать на дороге
Вы спокойно едете по делам, и вдруг в зеркале заднего вида появляется автомобиль патрульной полиции, который не отстает уже несколько минут. Он движется без сирены, но настойчиво держится позади. Что делать в такой ситуации? Останавливаться? Притвориться, что не заметили? Самое главное – сохранять спокойствие и действовать с холодной головой.
Почему полиция едет за вами и как распознать сигнал к остановке
Присутствие патрульного автомобиля позади не всегда является поводом для тревоги. Экипажи полиции могут следовать по маршруту, возвращаться в участок, осуществлять проверку дорожной обстановки или просто двигаться в том же направлении. Однако бывают случаи, когда сотрудники замечают что-то подозрительное и оценивают ситуацию перед тем, как остановить автомобиль.
Важно помнить. Сигналом для водителя к остановке является не просто преследование, а конкретные действия со стороны правоохранителей:
- включение проблесковых маячков (синего или синего и красного цветов);
- использование громкоговорителя с требованием остановиться;
- конкретные жесты (например, взмах жезлом или указание рукой).
Что делать, если автомобиль патрульной полиции следует за вами
Действовать нужно так.
- Сохраняйте спокойствие. Паника – худший советчик в любой ситуации. Если вы не нарушали Правил дорожного движения, вам нечего бояться.
- Продолжайте движение уверенно. Не стоит резко сбрасывать скорость или пытаться «убежать». Такие действия могут быть расценены как попытка скрыться.
- Проверьте состояние своего авто. На ходу быстро проверьте, работают ли фары, горит ли «стоп-сигнал», правильно ли закреплены номерные знаки, не забыли ли вы включить указатель поворота. Возможно, у вас есть техническая неисправность, на которую полиция хочет указать.
- Будьте готовы к остановке. Если патруль таки подает сигнал к остановке, включите аварийную световую сигнализацию и плавно перестройтесь к обочине, выбирая безопасное место. Не открывайте сразу двери и не выходите из автомобиля, пока полицейский к вам не подойдет.
Если есть сомнения относительно подлинности сотрудников
Всегда обращайте внимание на форму полицейского, его жетон, экипировку и маркировку на служебном автомобиле. В случае каких-либо сомнений относительно подлинности правоохранителей, не выходите из машины, закройте окна и позвоните на номер 102 сообщив местонахождение и ситуацию. Настоящие сотрудники полиции дождутся прибытия другого патруля для подтверждения своих полномочий, если вы имеете обоснованные сомнения.