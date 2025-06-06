Патруль “висить на хвості” без сирени – це пастка? Як водіям діяти на дорозі

Ви спокійно їдете у справах, і раптом у дзеркалі заднього виду з’являється автомобіль патрульної поліції, який не відстає вже кілька хвилин. Він рухається без сирени, але наполегливо тримається позаду. Що робити в такій ситуації? Зупинятися? Прикинутися, що не помітили? Найголовніше – зберігати спокій та діяти з холодною головою.

Чому поліція їде за вами і як розпізнати сигнал до зупинки

Присутність патрульного автомобіля позаду не завжди є приводом для тривоги. Екіпажі поліції можуть прямувати за маршрутом, повертатися до відділку, здійснювати перевірку дорожньої обстановки або просто рухатися в тому ж напрямку. Однак бувають випадки, коли співробітники помічають щось підозріле і оцінюють ситуацію перед тим, як зупинити автомобіль.

Важливо пам’ятати. Сигналом для водія до зупинки є не просто переслідування, а конкретні дії з боку правоохоронців:

увімкнення проблискових маячків (синього або синього та червоного кольорів);

використання гучномовця з вимогою зупинитися;

конкретні жести (наприклад, помах жезлом або вказівка рукою).

Що робити, якщо автомобіль патрульної поліції слідує за вами

Діяти потрібно так.

Зберігайте спокій. Паніка – найгірший порадник у будь-якій ситуації. Якщо ви не порушували Правил дорожнього руху, вам немає чого боятися. Продовжуйте рух впевнено. Не варто різко скидати швидкість або намагатися “втекти”. Такі дії можуть бути розцінені як спроба приховатися. Перевірте стан свого авто. На ходу швидко перевірте, чи працюють фари, чи горить “стоп-сигнал”, чи правильно закріплені номерні знаки, чи не забули ви увімкнути покажчик повороту. Можливо, у вас є технічна несправність, на яку поліція хоче вказати. Будьте готові до зупинки. Якщо патруль таки подає сигнал до зупинки, увімкніть аварійну світлову сигналізацію та плавно перелаштуйтеся до узбіччя, обираючи безпечне місце. Не відкривайте відразу двері та не виходьте з автомобіля, поки поліцейський до вас не підійде.

Якщо є сумніви щодо справжності співробітників

Завжди звертайте увагу на форму поліцейського, його жетон, екіпіровку та маркування на службовому автомобілі. В разі будь-яких сумнівів щодо справжності правоохоронців, не виходьте з машини, зачиніть вікна і зателефонуйте на номер 102 повідомивши місцезнаходження та ситуацію. Справжні співробітники поліції дочекаються прибуття іншого патруля для підтвердження своїх повноважень, якщо ви маєте обґрунтовані сумніви.