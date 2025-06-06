Патруль “висить на хвості” без сирени – це пастка? Як водіям діяти на дорозі
Ви спокійно їдете у справах, і раптом у дзеркалі заднього виду з’являється автомобіль патрульної поліції, який не відстає вже кілька хвилин. Він рухається без сирени, але наполегливо тримається позаду. Що робити в такій ситуації? Зупинятися? Прикинутися, що не помітили? Найголовніше – зберігати спокій та діяти з холодною головою.
Чому поліція їде за вами і як розпізнати сигнал до зупинки
Присутність патрульного автомобіля позаду не завжди є приводом для тривоги. Екіпажі поліції можуть прямувати за маршрутом, повертатися до відділку, здійснювати перевірку дорожньої обстановки або просто рухатися в тому ж напрямку. Однак бувають випадки, коли співробітники помічають щось підозріле і оцінюють ситуацію перед тим, як зупинити автомобіль.
Важливо пам’ятати. Сигналом для водія до зупинки є не просто переслідування, а конкретні дії з боку правоохоронців:
- увімкнення проблискових маячків (синього або синього та червоного кольорів);
- використання гучномовця з вимогою зупинитися;
- конкретні жести (наприклад, помах жезлом або вказівка рукою).
Що робити, якщо автомобіль патрульної поліції слідує за вами
Діяти потрібно так.
- Зберігайте спокій. Паніка – найгірший порадник у будь-якій ситуації. Якщо ви не порушували Правил дорожнього руху, вам немає чого боятися.
- Продовжуйте рух впевнено. Не варто різко скидати швидкість або намагатися “втекти”. Такі дії можуть бути розцінені як спроба приховатися.
- Перевірте стан свого авто. На ходу швидко перевірте, чи працюють фари, чи горить “стоп-сигнал”, чи правильно закріплені номерні знаки, чи не забули ви увімкнути покажчик повороту. Можливо, у вас є технічна несправність, на яку поліція хоче вказати.
- Будьте готові до зупинки. Якщо патруль таки подає сигнал до зупинки, увімкніть аварійну світлову сигналізацію та плавно перелаштуйтеся до узбіччя, обираючи безпечне місце. Не відкривайте відразу двері та не виходьте з автомобіля, поки поліцейський до вас не підійде.
Якщо є сумніви щодо справжності співробітників
Завжди звертайте увагу на форму поліцейського, його жетон, екіпіровку та маркування на службовому автомобілі. В разі будь-яких сумнівів щодо справжності правоохоронців, не виходьте з машини, зачиніть вікна і зателефонуйте на номер 102 повідомивши місцезнаходження та ситуацію. Справжні співробітники поліції дочекаються прибуття іншого патруля для підтвердження своїх повноважень, якщо ви маєте обґрунтовані сумніви.