Как сэкономить на газе для пенсионеров: «Газсети» рассказали о способе платить меньше 

«Газсети» сообщили, что пенсионеры могут значительно сократить свои расходы на оплату газа, если за них рассчитаются дети. Именно такой подход позволяет помочь пожилым родителям уменьшить коммунальные платежи. Для этого «Газсети» предлагают воспользоваться сервисом «Единый личный кабинет», через который можно легко оплачивать услуги за нескольких родственников.

«Единый личный кабинет”: преимущества для всей семьи

На сайте «Газмереж» подчеркивается, что «Единый личный кабинет» позволяет контролировать счета за распределение газа для всей семьи. Десятки тысяч потребителей, в частности во Львовской области, уже активно используют этот сервис, имея удобный доступ к данным о потреблении газа.

Какие преимущества получает пользователь сервисов «Газмереж»:

Самостоятельная сверка данных. Возможность проверять информацию по своему лицевому счету.

Онлайн-доступ к счетам. Удобный доступ к платежам за распределение газа.

Отсутствие ожидания. Не нужно ждать печатную платежку.

Безошибочные оплаты. Функция оплаты за распределение газа, которая минимизирует ошибки.

Контроль зачисления средств. Возможность отслеживать поступление платежей.

Этот сервис предоставляет удобный инструмент для управления счетами, а также позволяет оплатить распределение газа, если вы забыли сделать это до 20 мая. Оплату можно осуществить любым другим удобным способом: через интернет-банкинг, в кассах банков, терминалах самообслуживания или на почте.

В «Газсетях» напоминают, что своевременная оплата является источником функционирования газораспределительной системы, которая бесперебойно доставляет газ в дома и квартиры. Таким образом, дети могут не только помочь своим родителям сэкономить, но и обеспечить стабильность газоснабжения.

Будет ли дорожать газ и электричество этим летом

В ближайшей перспективе тарифы не вырастут. Стоимость газа зафиксирована еще на год, а Правительство приняло решение не повышать тарифы на электричество до начала отопительного сезона как минимум.