Як заощадити на газі для пенсіонерів: “Газмережі” розповіли про спосіб платити менше 

“Газмережі” повідомили, що пенсіонери можуть значно скоротити свої витрати на оплату газу, якщо за них розрахуються діти. Саме такий підхід дає змогу допомогти літнім батькам зменшити комунальні платежі. Для цього “Газмережі” пропонують скористатися сервісом “Єдиний особистий кабінет”, через який можна легко оплачувати послуги за кількох родичів.

“Єдиний особистий кабінет”: переваги для всієї родини

На сайті “Газмереж” підкреслюється, що “Єдиний особистий кабінет” дозволяє контролювати рахунки за розподіл газу для всієї родини. Десятки тисяч споживачів, зокрема у Львівській області, вже активно використовують цей сервіс, маючи зручний доступ до даних про споживання газу.

Які переваги отримує користувач сервісів “Газмереж”:

Самостійна звірка даних. Можливість перевіряти інформацію за своїм особовим рахунком.

Онлайн-доступ до рахунків. Зручний доступ до платежів за розподіл газу.

Відсутність очікування. Не потрібно чекати на друковану платіжку.

Безпомилкові оплати. Функція оплати за розподіл газу, що мінімізує помилки.

Контроль зарахування коштів. Можливість відстежувати надходження платежів.

Цей сервіс надає зручний інструмент для керування рахунками, а також дозволяє оплатити розподіл газу, якщо ви забули зробити це до 20 травня. Оплату також можна здійснити будь-яким іншим зручним способом: через інтернет-банкінг, у касах банків, терміналах самообслуговування або на пошті.

У “Газмережах” нагадують, що своєчасна оплата є джерелом функціонування газорозподільної системи, яка безперебійно доставляє газ до будинків та квартир. Таким чином, діти можуть не лише допомогти своїм батькам заощадити, а й забезпечити стабільність газопостачання.

Чи буде дорожчати газ та електрика цього літа

В найближчій перспективі тарифи не зростуть. Вартість газу зафіксована ще на рік, а Уряд прийняв рішення не підвищувати тарифи на електрику до початку опалювального сезону щонайменше.