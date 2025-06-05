Найдешевший оператор засмутив своїх абонентів: до подорожчання залишилося всього 6 днів

Найбюджетніший мобільний оператор України lifecell повідомив про підвищення цін на свої послуги. Зокрема зміни торкнуться вартості дзвінків та СМС за кордон. Нові тарифи почнуть діяти вже з 11 червня.

Як зміняться ціни на дзвінки та СМС за кордон?

У lifecell повідомили, що з 11 червня дзвінки до Болгарії подорожчають до 30 грн/хв. Нагадаємо, що зараз ціна на дзвінки до цієї країни, а також Естонії, Латвії, Литви та Словенії складає 35 грн за 5 хв.

Також у lifecell додали, що після впровадження нових цін абоненти зможуть користуватися нарахованим пакетом хвилин лише протягом 2 днів. Для порівняння, станом на сьогодні термін користування пакетами для міжнародних дзвінків становить 3 дні.

Що стосується вартості СМС-повідомлень за кордон, то вона підвищиться аж удвічі – з 5 до 10 грн.

Як дізнатися усе про свій тарифний план?

Не секрет, що мобільні оператори досить часто змінюють ціни на свої послуги. Однак їх абоненти не завжди в курсі таких нововведень, адже більшість ігнорує повідомлення від оператора, в яких ідеться про зміни в тарифному плані. Чимало й таких абонентів, які вже давно користуються одним і тим самим тарифом, а тому просто не пам’ятають всіх його умов.

Однак дізнатися всі деталі свого тарифного плану досить легко. Для цього потрібно лише зв’язатися зі службою підтримки оператора. Зокрема, абоненти lifecell можуть скористатися комбінацією *141#. З її допомогою можна:

перезамовити пакет послуг;

дізнатися, як змінити свій тарифний план;

отримати інформацію про актуальні пропозиції для роумінгу.

Перезамовити пакет за актуальним тарифним планом для себе чи будь-якого іншого абонента lifecell, наприклад члена родини чи знайомого, можна і за допомогою комбінації *700#. Головне після набору цієї комбінації не забути натиснути кнопку «Подзвонити».