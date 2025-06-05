Самый дешевый оператор расстроил своих абонентов: до подорожания осталось всего 6 дней

Самый бюджетный мобильный оператор Украины lifecell сообщил о повышении цен на свои услуги. В частности, изменения коснутся стоимости звонков и СМС за границу. Новые тарифы начнут действовать уже с 11 июня.

Как изменятся цены на звонки и СМС за границу?

В lifecell сообщили, что с 11 июня звонки в Болгарию подорожают до 30 грн/мин. Напомним, что сейчас цена на звонки в эту страну, а также Эстонию, Латвию, Литву и Словению составляет 35 грн за 5 мин.

Также в lifecell добавили, что после введения новых цен абоненты смогут пользоваться начисленным пакетом минут в течение 2 дней. Для сравнения, по состоянию на сегодняшний день срок пользования пакетами для международных звонков составляет 3 дня.

Что касается стоимости СМС-сообщений за границу, то она повысится вдвое – с 5 до 10 грн.

Как узнать все о своем тарифном плане?

Не секрет, что мобильные операторы часто меняют цены на свои услуги. Однако их абоненты не всегда в курсе таких новшеств, ведь большинство игнорирует сообщения от оператора, в которых идет речь об изменениях в тарифном плане. Немало и таких абонентов, которые уже давно пользуются одним и тем же тарифом, а потому просто не помнят всех его условий.

Однако узнать все детали своего тарифного плана достаточно легко. Для этого необходимо связаться со службой поддержки оператора. В частности, абоненты lifecell могут воспользоваться комбинацией *141#. С ее помощью можно:

перезаказать пакет услуг;

узнать, как изменить свой тарифный план;

получить информацию об актуальных предложениях для роуминга.

Перезаказать пакет по актуальному тарифному плану для себя или любого другого абонента lifecell, например члена семьи или знакомого, можно также с помощью комбинации *700#. Главное, после набора этой комбинации, не забыть нажать кнопку «Позвонить».