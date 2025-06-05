«Укрзализныця» изменила расписание популярного поезда практически до конца июня

Популярный временный поезд от «Укрзализныци» сообщением Ужгород-Киев продолжит курсировать до 26 июня. Хотя ранее перевозчик сообщал, что поезд 284/283 отправится в свой последний рейс 2 июня. В «Укрзализныце» рассказали, почему изменили срок курсирования поезда, сколько стоят билеты на этот рейс и как их купить.

Почему продлили время курсирования поезда Ужгород-Киев?

Как отметили в «Укрзализныце», поводов продлить «срок действия» сообщения Ужгород-Киев было сразу несколько:

старт сезона отпусков;

увеличение потока пассажиров.

Чтобы удовлетворить спрос пассажиров в «Укрзализныце» приняли решение продлить срок курсирования временного поезда 284/283 еще на 24 дня.

По какому расписанию будет курсировать поезд из Ужгорода в Киев?

Поезд 284/283 сообщением Ужгород-Киев будет курсировать по следующему графику:

выезжать из Ужгорода – 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня в 23:14;

прибывать в Киев в 13:12 на следующий день;

выезжать из Киева – 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня в 15:12;

прибывать в Ужгород в 5:20 на следующий день.

Как купить билеты на поезд Ужгород-Киев?

Приобрести билеты на временный поезд сообщением Ужгород-Киев пассажиры могут несколькими способами:

в кассе вокзала;

на сайте «Укрзализныци»;

через мобильное приложение перевозчика.

Кроме того, клиенты ПриватБанка могут приобрести билеты в онлайн-банкинге Приват24. Сервис позволяет также вернуть проездной документ до отправления поезда и получить полную или частичную компенсацию его стоимости.

Какая стоимость билетов?

Билеты на поезд, отправляющийся из Ужгорода в Киев, 11 июня стоят от 361 грн до 1457 грн. Цена зависит от типа вагона. В частности:

проезд в плацкарте обойдется в 361,79 гр.;

путешествие в купе – в 615,28 грн;

за место в вагоне люкс придется заплатить 1457,6 грн.

Однако пассажиров предупреждают, что поезд пользуется большой популярностью, поэтому покупать билеты лучше заранее. Особенно если пассажиры хотят иметь выбор относительно места и типа вагона, или покупают билеты на всю семью и желают приобрести места рядом.