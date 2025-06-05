«Укрзализныця» изменила расписание популярного поезда практически до конца июня
В «Укрзализныце» рассказали, почему изменили свое решение и как купить билеты на поезд.
Популярный временный поезд от «Укрзализныци» сообщением Ужгород-Киев продолжит курсировать до 26 июня. Хотя ранее перевозчик сообщал, что поезд 284/283 отправится в свой последний рейс 2 июня. В «Укрзализныце» рассказали, почему изменили срок курсирования поезда, сколько стоят билеты на этот рейс и как их купить.
Почему продлили время курсирования поезда Ужгород-Киев?
Как отметили в «Укрзализныце», поводов продлить «срок действия» сообщения Ужгород-Киев было сразу несколько:
- старт сезона отпусков;
- увеличение потока пассажиров.
Чтобы удовлетворить спрос пассажиров в «Укрзализныце» приняли решение продлить срок курсирования временного поезда 284/283 еще на 24 дня.
По какому расписанию будет курсировать поезд из Ужгорода в Киев?
Поезд 284/283 сообщением Ужгород-Киев будет курсировать по следующему графику:
- выезжать из Ужгорода – 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня в 23:14;
- прибывать в Киев в 13:12 на следующий день;
- выезжать из Киева – 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня в 15:12;
- прибывать в Ужгород в 5:20 на следующий день.
Как купить билеты на поезд Ужгород-Киев?
Приобрести билеты на временный поезд сообщением Ужгород-Киев пассажиры могут несколькими способами:
- в кассе вокзала;
- на сайте «Укрзализныци»;
- через мобильное приложение перевозчика.
Кроме того, клиенты ПриватБанка могут приобрести билеты в онлайн-банкинге Приват24. Сервис позволяет также вернуть проездной документ до отправления поезда и получить полную или частичную компенсацию его стоимости.
Какая стоимость билетов?
Билеты на поезд, отправляющийся из Ужгорода в Киев, 11 июня стоят от 361 грн до 1457 грн. Цена зависит от типа вагона. В частности:
- проезд в плацкарте обойдется в 361,79 гр.;
- путешествие в купе – в 615,28 грн;
- за место в вагоне люкс придется заплатить 1457,6 грн.
Однако пассажиров предупреждают, что поезд пользуется большой популярностью, поэтому покупать билеты лучше заранее. Особенно если пассажиры хотят иметь выбор относительно места и типа вагона, или покупают билеты на всю семью и желают приобрести места рядом.