«Укрзалізниця» змінила розклад популярного поїзда практично до кінця червня
В «Укрзалізниці» розповіли, чому змінили своє рішення та як придбати квитки на потяг.
Популярний тимчасовий потяг від «Укрзалізниці» сполученням Ужгород-Київ продовжить курсувати до 26 червня. Хоча раніше перевізник повідомляв, що потяг 284/283 вирушить у свій останній рейс 2 червня. В «Укрзалізниці» розповіли, чому змінили термін курсування потягу, скільки коштують квитки на цей рейс та як їх придбати.
Чому продовжили час курсування потягу Ужгород-Київ?
Як зазначили в «Укрзалізниці», приводів подовжити «термін дії» сполучення Ужгород-Київ було одразу кілька:
- старт сезону відпусток;
- збільшення потоку пасажирів.
Тож щоб задовільнити попит пасажирів в «Укрзалізниці» прийняли рішення продовжити термін курсування тимчасового потягу 284/283 ще на 24 дні.
За яким розкладом курсуватиме потяг з Ужгорода до Києва?
Потяг 284/283 сполученням Ужгород-Київ буде курсувати за наступним графіком:
- виїздитиме з Ужгорода – 11, 13, 15, 19, 21 та 25 червня о 23:14;
- прибуватиме до Києва о 13:12 наступного дня;
- виїздитиме з Києва – 12, 14, 16, 20, 22 та 26 червня о 15:12;
- прибуватиме до Ужгорода о 5:20 наступного дня.
Як придбати квитки на потяг Ужгород-Київ?
Придбати квитки на тимчасовий потяг сполученням Ужгород-Київ пасажири можуть кількома способами:
- у касі вокзалу;
- на сайті «Укрзалізниці»;
- через мобільний застосунок перевізника.
Крім того клієнти ПриватБанку придбати квитки у онлайн-банкінгу Приват24. Сервіс дозволяє також повернути проїзний документ до відправлення потягу та отримати повну чи часткову компенсацію його вартості.
Яка вартість квитків?
Квитки на потяг, що вирушає з Ужгорода до Києва 11 червня коштують від 361 грн до 1457 грн. Ціна залежить від типу вагону. Зокрема:
- проїзд у плацкарті обійдеться у 361,79 грн;
- подорож у купе коштуватиме 615,28 грн;
- за місце у вагоні люкс доведеться заплатити 1457,6 грн.
Однак пасажирів попереджають, що потяг користується чималою популярністю, тож купувати квитки краще заздалегідь. Особливо якщо пасажири хочуть мати вибір щодо місця і типу вагону, або ж купують квитки на всю родину та бажають придбати місця поруч.