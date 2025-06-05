«Укрзалізниця» змінила розклад популярного поїзда практично до кінця червня

Популярний тимчасовий потяг від «Укрзалізниці» сполученням Ужгород-Київ продовжить курсувати до 26 червня. Хоча раніше перевізник повідомляв, що потяг 284/283 вирушить у свій останній рейс 2 червня. В «Укрзалізниці» розповіли, чому змінили термін курсування потягу, скільки коштують квитки на цей рейс та як їх придбати.

Чому продовжили час курсування потягу Ужгород-Київ?

Як зазначили в «Укрзалізниці», приводів подовжити «термін дії» сполучення Ужгород-Київ було одразу кілька:

старт сезону відпусток;

збільшення потоку пасажирів.

Тож щоб задовільнити попит пасажирів в «Укрзалізниці» прийняли рішення продовжити термін курсування тимчасового потягу 284/283 ще на 24 дні.

За яким розкладом курсуватиме потяг з Ужгорода до Києва?

Потяг 284/283 сполученням Ужгород-Київ буде курсувати за наступним графіком:

виїздитиме з Ужгорода – 11, 13, 15, 19, 21 та 25 червня о 23:14;

прибуватиме до Києва о 13:12 наступного дня;

виїздитиме з Києва – 12, 14, 16, 20, 22 та 26 червня о 15:12;

прибуватиме до Ужгорода о 5:20 наступного дня.

Як придбати квитки на потяг Ужгород-Київ?

Придбати квитки на тимчасовий потяг сполученням Ужгород-Київ пасажири можуть кількома способами:

у касі вокзалу;

на сайті «Укрзалізниці»;

через мобільний застосунок перевізника.

Крім того клієнти ПриватБанку придбати квитки у онлайн-банкінгу Приват24. Сервіс дозволяє також повернути проїзний документ до відправлення потягу та отримати повну чи часткову компенсацію його вартості.

Яка вартість квитків?

Квитки на потяг, що вирушає з Ужгорода до Києва 11 червня коштують від 361 грн до 1457 грн. Ціна залежить від типу вагону. Зокрема:

проїзд у плацкарті обійдеться у 361,79 грн;

подорож у купе коштуватиме 615,28 грн;

за місце у вагоні люкс доведеться заплатити 1457,6 грн.

Однак пасажирів попереджають, що потяг користується чималою популярністю, тож купувати квитки краще заздалегідь. Особливо якщо пасажири хочуть мати вибір щодо місця і типу вагону, або ж купують квитки на всю родину та бажають придбати місця поруч.