Украинцы нашли способ дешевле покупать квартиры площадью от 45 до 70 квадратов

Украинцы активно покупают жилье по государственной программе еОселя. Льготную ипотеку в подавляющем большинстве случаев оформляют на новостройки или квартиры, все еще находящиеся на стадии строительства, площадью от 45 до 70 кв. м. Стоимость такого жилья обычно не превышает 2,8 млн. грн.

Какое жилье чаще всего покупают по еОселя?

Согласно данным «Укрфинжилья» и Глобус Банка, около 59% квартир, которые украинцы покупают по программе еОселя – это новостройки:

40% – в уже введенных в эксплуатацию объектах;

19% – в домах, все еще находящихся на стадии строительства.

Эти данные свидетельствуют о большом спросе на жилье с первичного рынка и мощной поддержке отечественного жилищестроительства.

Сколько украинцы готовы потратить на квартиру?

Согласно данным за январь-февраль 2025 года большинство ипотек по программе еОселя украинцы брали на такие квартиры:

1-2 комнатные;

площадью 45-70 кв. м;

стоимостью от 2,3 до 2,8 млн. грн.

При этом 75% ипотечных договоров заключают на срок 20 лет. Что касается локации, то более 80% новоприобретенных квартир расположены в безопасных регионах страны, в частности в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и на Закарпатье.

Какие условия льготной программы еОселя?

Программа еОселя стартовала в Украине в 2022 году. Она позволяет украинцам покупать жилье в рассрочку на 20 лет под 7%. Для льготных такегорий, в частности военных, педагогов, ученых медиков и правоохранителей, ставка еще ниже – всего 3%.

Чтобы стать участником программы, нужно соответствовать определенным критериям:

возраст от 18 до 50 лет (не более 70 лет к моменту окончательного погашения кредита);

отсутствие своего собственного жилья;

если жилье все же есть, то по площади не должно превышать 52,5 кв. м;

если владелец проживает с семьей, то площадь жилья должна быть не больше 52,5 кв. м+21 кв. м на каждого дополнительного члена семьи;

если жилье больше, то оно должно быть расположено на временно оккупированой территории или в зоне боевых действий;

наличие официальной зарплаты, пенсии или иного дохода, которого хватит на выплаты по ипотеке.

По этим условиям украинцы только с начала 2025 года уже успели взять 2334 ипотечных кредита на общую сумму 4,3 млрд грн. А с начала работы программы еОселя было выдано свыше 17 тыс. льготных кредитов более чем на 28 млрд грн.