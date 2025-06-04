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Топ 5 машин, которые разочаруют вас уже с первых дней пользования: от них лучше держаться подальше
Приобретя такую машину, вы попадете на сервис прямо из салона.
Новая машина только конвейера – это мечта каждого автомобилиста. В ее салоне все еще пахнет свежей кожей, а капот переливается на солнце. Единственное, что может разрушить эту прекрасную картину – мелкие поломки на первых километрах пробега. Это не страшилки для начинающих автомобилистов, а вполне реальная проблема, которая может постичь владельцев некоторых автомобилей.
Топ 5 моделей, которые ломаются еще до первой мойки
Ведущие автоэксперты страны сходятся во мнении, что эти авто по праву заслуживают места в рейтинге наибольших разочарований покупателей. В их перечень входят:
- Chery Tiggo 4 – коробка передач этой машины, а также электроника начинают «глючить» уже после первых 500 км пробега;
- Lifan X70 – слабым местом этой машины является рулевое управление и подвеска, которые уже в первую неделю езды начинают скрипеть и показывать характер;
- Renault Arkana – хроническими болезнями этого автомобиля являются сбои в работе мультимедиа и некачественные уплотнители двери;
- Haval Jolion — внешность этого стильного внедорожника обманчива, ведь как только сев на него вы сразу заметите, что некоторые болты не затянуты должным образом, а заглушки вообще не держатся своего места назначения;
- УАЗ Патриот — даже приобретенная «с ноля», эта машина сразу создаст немало проблем, в том числе таких, как протечки масла, некорректная работа топливной системы, а также проводки.
На что обратить внимание, чтобы обновка вас не разочаровала?
- Перед покупкой автомобиля прочтите отзывы от реальных владельцев.
- Тщательно осмотрите автомобиль, не забывая заглянуть под капот и даже коврики.
- Возьмите с собой специалиста или человека, хорошо разбирающегося в автомобилях.
- Проверьте паспорт автомобиля и дату его выпуска, чтобы не приобрести машину, которая годами покрывалась пылью на складе.
И главное не забывайте, что новая машина должна доставлять радость и наслаждение от езды, а не создавать проблемы уже в первые дни, загоняя вас на сервис прямо из салона.