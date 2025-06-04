Топ 5 машин, которые разочаруют вас уже с первых дней пользования: от них лучше держаться подальше

Новая машина только конвейера – это мечта каждого автомобилиста. В ее салоне все еще пахнет свежей кожей, а капот переливается на солнце. Единственное, что может разрушить эту прекрасную картину – мелкие поломки на первых километрах пробега. Это не страшилки для начинающих автомобилистов, а вполне реальная проблема, которая может постичь владельцев некоторых автомобилей.

Топ 5 моделей, которые ломаются еще до первой мойки

Ведущие автоэксперты страны сходятся во мнении, что эти авто по праву заслуживают места в рейтинге наибольших разочарований покупателей. В их перечень входят:

Chery Tiggo 4 – коробка передач этой машины, а также электроника начинают «глючить» уже после первых 500 км пробега;

Lifan X70 – слабым местом этой машины является рулевое управление и подвеска, которые уже в первую неделю езды начинают скрипеть и показывать характер;

Renault Arkana – хроническими болезнями этого автомобиля являются сбои в работе мультимедиа и некачественные уплотнители двери;

Haval Jolion — внешность этого стильного внедорожника обманчива, ведь как только сев на него вы сразу заметите, что некоторые болты не затянуты должным образом, а заглушки вообще не держатся своего места назначения;

УАЗ Патриот — даже приобретенная «с ноля», эта машина сразу создаст немало проблем, в том числе таких, как протечки масла, некорректная работа топливной системы, а также проводки.

На что обратить внимание, чтобы обновка вас не разочаровала?

Перед покупкой автомобиля прочтите отзывы от реальных владельцев. Тщательно осмотрите автомобиль, не забывая заглянуть под капот и даже коврики. Возьмите с собой специалиста или человека, хорошо разбирающегося в автомобилях. Проверьте паспорт автомобиля и дату его выпуска, чтобы не приобрести машину, которая годами покрывалась пылью на складе.

И главное не забывайте, что новая машина должна доставлять радость и наслаждение от езды, а не создавать проблемы уже в первые дни, загоняя вас на сервис прямо из салона.