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Топ 5 машин, що розчаровують вас вже з перших днів користування: від них краще триматися подалі
Придбавши таку машину, ви потрапите на сервіс, щойно вийшовши із салону.
Новенька машина щойно конвеєра – це мрія кожного автомобіліста. В її салоні все ще пахне свіжою шкірою, а капот переливається на сонці. Єдине, що може зруйнувати цю прекрасну картину – дрібні поломки вже на перших кілометрах пробігу. Це не страшилки для починаючих автомобілістів, а цілком реальна проблема, яка може спіткати власників деяких автівок.
Топ 5 моделей, які ламаються ще до першої мийки
Провідні автоексперти країни сходяться у думці, що ці автівки по праву заслуговують на місце в рейтингу найбільших розчарувань покупців. До їх переліку входять:
- Chery Tiggo 4 — коробка передач цієї машини, а також електроніка починають «глючити» уже після перших 500 км пробігу;
- Lifan X70 — слабким місцем цієї машини є рульове керування та підвіска, що вже в перший тиждень їзди починають скрипіти та «показувати характер»;
- Renault Arkana — хронічними хворобами цієї автівки є збої в роботі мультимедіа та неякісні ущільнювачі дверей;
- Haval Jolion — зовнішність цього стильного позашляховика оманлива, адже щойно сівши на нього ви одразу помітите, що деякі болти не затягнуті належним чином, а заглушки взагалі не тримаються свого місця призначення;
- УАЗ Патріот — навіть придбана «з нуля», ця машина одразу створить чимало проблем, зокрема таких, як протічки мастила, некоректна робота паливної системи, а також проводки.
На що звернути увагу, щоб обновка вас не розчарувала?
- Перед покупкою автомобіля почитайте відгуки від реальних власників.
- Ретельно огляньте автівку перед покупкою, не забуваючи зазирнути під капот та навіть коврики.
- Візьміть із собою спеціаліста або людину, яка добре розбирається у автівках.
- Перевірте паспорт автомобіля і дату його випуску, щоб не придбати машину, яка роками покривалася пилюкою на складі.
І головне не забувайте, що нова машина повинна приносити радість та насолоду від їзди, а не створювати проблеми вже у перші дні, заганяючи вас на сервіс просто із салону.