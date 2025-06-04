Топ 5 машин, що розчаровують вас вже з перших днів користування: від них краще триматися подалі

Новенька машина щойно конвеєра – це мрія кожного автомобіліста. В її салоні все ще пахне свіжою шкірою, а капот переливається на сонці. Єдине, що може зруйнувати цю прекрасну картину – дрібні поломки вже на перших кілометрах пробігу. Це не страшилки для починаючих автомобілістів, а цілком реальна проблема, яка може спіткати власників деяких автівок.

Топ 5 моделей, які ламаються ще до першої мийки

Провідні автоексперти країни сходяться у думці, що ці автівки по праву заслуговують на місце в рейтингу найбільших розчарувань покупців. До їх переліку входять:

Chery Tiggo 4 — коробка передач цієї машини, а також електроніка починають «глючити» уже після перших 500 км пробігу;

Lifan X70 — слабким місцем цієї машини є рульове керування та підвіска, що вже в перший тиждень їзди починають скрипіти та «показувати характер»;

Renault Arkana — хронічними хворобами цієї автівки є збої в роботі мультимедіа та неякісні ущільнювачі дверей;

Haval Jolion — зовнішність цього стильного позашляховика оманлива, адже щойно сівши на нього ви одразу помітите, що деякі болти не затягнуті належним чином, а заглушки взагалі не тримаються свого місця призначення;

УАЗ Патріот — навіть придбана «з нуля», ця машина одразу створить чимало проблем, зокрема таких, як протічки мастила, некоректна робота паливної системи, а також проводки.

На що звернути увагу, щоб обновка вас не розчарувала?

Перед покупкою автомобіля почитайте відгуки від реальних власників. Ретельно огляньте автівку перед покупкою, не забуваючи зазирнути під капот та навіть коврики. Візьміть із собою спеціаліста або людину, яка добре розбирається у автівках. Перевірте паспорт автомобіля і дату його випуску, щоб не придбати машину, яка роками покривалася пилюкою на складі.

І головне не забувайте, що нова машина повинна приносити радість та насолоду від їзди, а не створювати проблеми вже у перші дні, заганяючи вас на сервіс просто із салону.