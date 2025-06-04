В Киеве существенно снизились цены на жилье: какие причины и сколько теперь стоит квартира в столице

В Киеве начали стремительно падать цены на квартиры. Риэлторы связывают это со сложной ситуацией с безопасностью в стране, ведь клиенты начали все чаще отказываться от сделок или откладывать их на неопределенный срок. Падение спроса на квартиры мгновенно отразилось на ценах, которые по состоянию на сегодняшний день уже снизились почти на 5%.

Какие причины снижения спроса на жилье в столице?

Регулярные ракетные атаки на жилые районы Киева, а также неопределенная ситуация на фронте заставляют людей быть очень осторожными. Поэтому многие потенциальные покупатели выбирают десять раз подумать, прежде чем принять решение о приобретении недвижимости.

Как отметила риэлтор Ирина Луханина, лишь весной 2025 года десятки ее клиентов отказались от идеи приобрести дом в Киеве, находясь уже на этапе заключения соглашения. Значительная часть из них отложила это ответственное дело на осень в надежде хоть на какую-либо стабильность в стране.

Кроме того, Луханина отметила, что большинство обращений теперь имеют целью лишь узнать актуальные цены. Да и владельцы жилья в столице не спешат выставлять свои квартиры на продажу, ожидая повышения цен. Ведь из-за понижения спроса продавцам не удается сбыть недвижимость с желаемой ценой.

На сколько упали цены на квартиры в Киеве?

Продавцы просторных и дорогих квартир цена которых составляет около 300.000$, неохотно снижают цены. В процессе торга они готовы сбросить что больше 5 000$. Владельцы такого жилья до последнего не хотят опускать ценовую планку в надежде на стабилизацию ситуации с ценами.

В то же время жилье средней ценовой категории уже подешевело по крайней мере на 5%. К примеру двухкомнатная квартира, расположенная в ЖК OkLand, упала в цене со 135.000$ до 126.000$. На профильных порталах можно наблюдать снижение цен на объекты этой ценовой категории в диапазоне от 2 000$ до 10.000$.

Сейчас украинцы действительно готовы покупать только жилье в бюджетном сегменте дешевле 100.000$. Цены на такие квартиры в процессе торга обычно удается снизить на 4-5%.