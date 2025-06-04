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У Києві суттєво знизились ціни на житло: які причини та скільки тепер коштує квартира у столиці

Через нестабільну безпекову ситуацію українці все рідше наважуються купувати нове житло.

Дайнеко Наталія04.06.2025

У Києві почали стрімко падати ціни на квартири. Ріелтори пов’язують це із безпековою ситуацією в країні, адже клієнти почали все частіше відмовлятися від угод або відкладати їх на невизначений термін. Падіння попиту на квартири миттєво відобразилося на цінах, які станом на сьогодні вже знизилися майже на 5%.

Які причини зниження попиту на житло у столиці?

Регулярні ракетні атаки на житлові райони Києва, а також невизначена ситуація на фронті змушують людей бути вкрай обережними. Тож багато потенційних покупців обирають десять разів подумати, перш ніж прийняти рішення про придбання нерухомості.

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Як зазначила ріелторка Ірина Луханіна, лише навесні 2025 року десятки її клієнтів відмовилися від ідеї придбати оселю у Києві, знаходячись вже на етапі укладання угоди. Значна частина з них відклала цю відповідальну справу на осінь в надії хоч на якусь стабільність в країні.

Крім того Луханіна зазначила, що більшість звернень тепер мають за мету лише дізнатися актуальні ціни. Та й власники житла у столиці не спішать виставляти свої квартири на продаж, очікуючи на підвищення цін. Адже через зниження попиту продавцям не вдається збути нерухомість з бажаною ціною.

На скільки впали ціни на квартири у Києві?

Продавці просторих та дорогих квартир ціна яких становить близько 300.000$, неохоче знижують ціни. В процесі торгу вони готові скинути що найбільше 5 000$. Власники такого житла до останнього не хочуть опускати цінову планку, сподіваючись на стабілізацію ситуації з цінами.

Натомість житло середньої цінової категорії вже подешевшало принаймні на 5%. Наприклад двокімнатна квартира, розташована у ЖК OkLand, впала в ціні зі 135.000$ до 126.000$. На профільних порталах також можна спостерігати зниження цін на об’єкти цієї цінової категорії у діапазоні від 2 000$ до 10.000$.

Наразі українці справді готові купувати лише житло у бюджетному сегменті, дешевше за 100.000$. Ціни на такі квартири у процесі торгу також зазвичай вдається знизити на 4-5%.

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Дайнеко Наталія04.06.2025
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