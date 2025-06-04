У Києві суттєво знизились ціни на житло: які причини та скільки тепер коштує квартира у столиці

У Києві почали стрімко падати ціни на квартири. Ріелтори пов’язують це із безпековою ситуацією в країні, адже клієнти почали все частіше відмовлятися від угод або відкладати їх на невизначений термін. Падіння попиту на квартири миттєво відобразилося на цінах, які станом на сьогодні вже знизилися майже на 5%.

Які причини зниження попиту на житло у столиці?

Регулярні ракетні атаки на житлові райони Києва, а також невизначена ситуація на фронті змушують людей бути вкрай обережними. Тож багато потенційних покупців обирають десять разів подумати, перш ніж прийняти рішення про придбання нерухомості.

Як зазначила ріелторка Ірина Луханіна, лише навесні 2025 року десятки її клієнтів відмовилися від ідеї придбати оселю у Києві, знаходячись вже на етапі укладання угоди. Значна частина з них відклала цю відповідальну справу на осінь в надії хоч на якусь стабільність в країні.

Крім того Луханіна зазначила, що більшість звернень тепер мають за мету лише дізнатися актуальні ціни. Та й власники житла у столиці не спішать виставляти свої квартири на продаж, очікуючи на підвищення цін. Адже через зниження попиту продавцям не вдається збути нерухомість з бажаною ціною.

На скільки впали ціни на квартири у Києві?

Продавці просторих та дорогих квартир ціна яких становить близько 300.000$, неохоче знижують ціни. В процесі торгу вони готові скинути що найбільше 5 000$. Власники такого житла до останнього не хочуть опускати цінову планку, сподіваючись на стабілізацію ситуації з цінами.

Натомість житло середньої цінової категорії вже подешевшало принаймні на 5%. Наприклад двокімнатна квартира, розташована у ЖК OkLand, впала в ціні зі 135.000$ до 126.000$. На профільних порталах також можна спостерігати зниження цін на об’єкти цієї цінової категорії у діапазоні від 2 000$ до 10.000$.

Наразі українці справді готові купувати лише житло у бюджетному сегменті, дешевше за 100.000$. Ціни на такі квартири у процесі торгу також зазвичай вдається знизити на 4-5%.